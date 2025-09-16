    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Glocke' zu den angekündigten Kontrollen von Biotonnen

    • Falschbefüllungen oft aus Unwissenheit, nicht Bosheit.
    • Plastikbeutel und Bioplastik sind in Biotonnen falsch.
    • Klare Regeln: Nur verrottbare Stoffe in Biotonne.

    OELDE (dpa-AFX) - "Glocke" zu den angekündigten Kontrollen von Biotonnen:

    "Die meisten Falschbefüllungen passieren mit Sicherheit nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit. Wer seinen Biomüll in einem Plastikbeutel entsorgt, macht es aber falsch. Auch mit 'kompostierbarem' Bioplastik, das sich in der Praxis oft als Mogelpackung erweist. Diese Tüten sollte der Gesetzgeber schlicht verbieten. Denn die Regeln sind klar: In die Biotonne darf nur, was verrottet - keine Kunststoffe, Metalle oder sonstige Störstoffe. Die nun angedrohte Rote Karte und eine mögliche Strafgebühr mögen unangenehm sein, können aber dabei helfen, den Müll 'rein' zu halten."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
