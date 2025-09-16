    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Zeitung' zum Ergebnis der Kommunalwahl in NRW

    • NRW-Wahl beeinflusst Bundespolitik nur kurzfristig.
    • Karawane zieht weiter bis zu Landtagswahlen 2024.
    • Dauerkrise der Regierung ist für Deutschland schädlich.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zum Ergebnis der Kommunalwahl in NRW:

    "Für die Bundespolitik gilt nach der NRW-Kommunalwahl wohl weitgehend ein Songtitel der Kölner Karnevalsband "Die Höhner": "Die Karawane zieht weiter." Zumindest ein halbes Jahr lang, bis die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz anstehen. Und das ist gut so, denn eine weitere Regierung in der Dauerkrise kann Deutschland nicht brauchen."/yyzz/DP/men



    dpa-AFX
