    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Volksstimme' zum Arabischen Gipfel in Doha

    Für Sie zusammengefasst
    • Arabische Staaten bekennen sich zur Brüderlichkeit.
    • Praktische Umsetzung bleibt hinter Erwartungen zurück.
    • Israelisches Vorgehen könnte arabisches Bündnis stärken.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Arabischen Gipfel in Doha:

    "Beim Bekenntnis zur Brüderlichkeit untereinander sind die arabischen Staaten stets eifrig. In der praktischen Umsetzung schon weniger. Seit dem Herbst 2023 mit dem Hamas-Terror in Israel und dem andauernden Gegenschlag in Form des vernichtenden Gaza-Krieges ist alles anders. Zwar fühlt sich die Netanjahu-Regierung noch sicher genug, die Hamas auch mit Bomben auf Katar zu bekämpfen, doch hat sie damit für die Araber endgültig den Bogen überspannt. Der Angriff auf Katar hat die Idee eines arabischen Militärbündnisses neu belebt. Auf der einen Seite stünde die Atommacht Israel, umgeben von einer Phalanx arabischer Staaten mit Saudi-Arabien, Ägypten, den Golf-Emiraten und vielen anderen. Sein rücksichtsloses Vorgehen gegen die Nachbarn würde sich für Israel bitter rächen. Schaffte die arabische Welt ein Bündnis, würde sie über den eigenen Schatten springen."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Volksstimme' zum Arabischen Gipfel in Doha "Volksstimme" zum Arabischen Gipfel in Doha: "Beim Bekenntnis zur Brüderlichkeit untereinander sind die arabischen Staaten stets eifrig. In der praktischen Umsetzung schon weniger. Seit dem Herbst 2023 mit dem Hamas-Terror in Israel und dem …