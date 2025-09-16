MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Arabischen Gipfel in Doha:

"Beim Bekenntnis zur Brüderlichkeit untereinander sind die arabischen Staaten stets eifrig. In der praktischen Umsetzung schon weniger. Seit dem Herbst 2023 mit dem Hamas-Terror in Israel und dem andauernden Gegenschlag in Form des vernichtenden Gaza-Krieges ist alles anders. Zwar fühlt sich die Netanjahu-Regierung noch sicher genug, die Hamas auch mit Bomben auf Katar zu bekämpfen, doch hat sie damit für die Araber endgültig den Bogen überspannt. Der Angriff auf Katar hat die Idee eines arabischen Militärbündnisses neu belebt. Auf der einen Seite stünde die Atommacht Israel, umgeben von einer Phalanx arabischer Staaten mit Saudi-Arabien, Ägypten, den Golf-Emiraten und vielen anderen. Sein rücksichtsloses Vorgehen gegen die Nachbarn würde sich für Israel bitter rächen. Schaffte die arabische Welt ein Bündnis, würde sie über den eigenen Schatten springen."/yyzz/DP/stw



