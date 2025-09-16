    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Weser-Kurier' zu Energiewende

    Für Sie zusammengefasst
    • Katherina Reiche muss Kurskorrekturen gut planen.
    • Wirtschaftliche Entwicklung darf nicht gefährdet werden.
    • Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, wie bei Solar.

    BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu Energiewende:

    "Man kann man nur hoffen, dass sich die Katherina Reiche die Kurskorrekturen gut überlegt hat und wirtschaftliche Entwicklung nicht abwürgt. Ein ähnliches Kunststück hatte in der Vergangenheit ihr Vorvorgänger Peter Altmaier vollbracht, als er der deutschen Solarbranche den Stecker zog. Die Folge: Heute ist man in diesem Bereich von China abhängig. Eine solche Fehlleistung darf sich nicht wiederholen."/yyzz/DP/men



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

