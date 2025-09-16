    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Kommunalwahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Köln rückt weiter nach links, Grüne und SPD stark.
    • Mehrheit mit Linkspartei oder Kleinparteien möglich.
    • CDU ausgeschlossen, Chance für politische Erneuerung.

    KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Kommunalwahl

    Köln ist - gegen den Trend in NRW - weiter nach links gerückt. Grüne und SPD können mit der Linkspartei eine Mehrheit bilden. Oder aber mit Kleinparteien wie Volt. Auch die OB-Stimme wird nach der Stichwahl zwischen Berivan Aymaz (Grüne) und Torsten Burmester (SPD) dieser neuen Mehrheit angehören. Das ist zumindest insofern eine Chance für Köln, als die politische Selbstblockade zwischen CDU und Grünen der letzten Jahre beendet werden kann. Denn die CDU ist raus aus dem Ratsbündnis, hat mit der Mehrheitsbildung faktisch nichts zu tun. Sie bekam damit - anders als die Grünen - die Quittung für fünf Jahre Kölner Fast-Stillstand, obwohl ihr Bündnispartner noch viel länger an den Hebeln der Macht saß. Es liegt an dieser neuen Mehrheit, zu zeigen, dass Köln Zukunft kann. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Diese Stadt hat keine Zeit zu verlieren./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Kommunalwahl 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Kommunalwahl Köln ist - gegen den Trend in NRW - weiter nach links gerückt. Grüne und SPD können mit der Linkspartei eine Mehrheit bilden. Oder aber mit Kleinparteien wie Volt. Auch die OB-Stimme wird nach der Stichwahl …