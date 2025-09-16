Pressestimme
'Nürnberger Nachrichten' zu Catcalling
- Catcalling ist keine harmlose Bemerkung.
- Es stellt eine Machtdemonstration dar.
- Verletzung persönlicher Grenzen durch verbale Gewalt.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Catcalling:
"Catcalling ist kein harmloser Spruch, kein Spaß und schon gar kein Kompliment. Catcalling ist eine Machtdemonstration, eine Verletzung von persönlichen Grenzen durch verbale Gewalt."/yyzz/DP/men
