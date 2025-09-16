    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu Catcalling

    Für Sie zusammengefasst
    • Catcalling ist keine harmlose Bemerkung.
    • Es stellt eine Machtdemonstration dar.
    • Verletzung persönlicher Grenzen durch verbale Gewalt.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Catcalling:

    "Catcalling ist kein harmloser Spruch, kein Spaß und schon gar kein Kompliment. Catcalling ist eine Machtdemonstration, eine Verletzung von persönlichen Grenzen durch verbale Gewalt."/yyzz/DP/men



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

