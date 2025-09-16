US-Präsident Trump kommt zu Staatsbesuch nach Großbritannien

LONDON/WINDSOR (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania werden an diesem Dienstag zum Beginn ihres mehrtägigen Staatsbesuchs in Großbritannien erwartet. Wie der Palast mitteilte, soll das Paar am Mittwoch nach Windsor reisen, wo sie von König Charles III. und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate mit militärischen Ehren empfangen werden.

Den Tag werden sie auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor verbringen. Sowohl in London als auch in Windsor wird mit Demonstrationen gerechnet. Geplant sind unter anderem eine Kutschprozession, ein Besuch des Grabs Elizabeths II., eine Militärzeremonie mit Überflug von Militärflugzeugen sowie ein Staatsbankett.