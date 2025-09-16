Haushaltswoche im Bundestag beginnt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) mit den abschließenden Beratungen über den Haushalt für das laufende Jahr. Wegen des Ampel-Bruchs und der vorgezogenen Bundestagswahl wird er verspätet verabschiedet und ist dann nur noch drei Monate lang gültig.

Bevor am Donnerstag über den Etat 2025 abgestimmt wird, debattieren die Abgeordneten in der sogenannten Haushaltswoche die Pläne für die einzelnen Ministerien. Am Dienstag spricht zunächst Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), dann geht es um die Einzelpläne des Wirtschafts- und des Bauministeriums, des Digitalministeriums und des Umweltministeriums. Am Abend wird dann debattiert über Landwirtschaft, Bildung und Verkehr.

Am Mittwochvormittag kommt es bei den Beratungen über den Etat des Kanzleramts zur Generaldebatte. Sie wird traditionell vom Oppositionsführer eröffnet, dann antwortet der Bundeskanzler./tam/DP/stw



