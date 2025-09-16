    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 16. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler Capital Markets Day um 13:00 Uhr.
    • Arbeitsmarktdaten GBR und Verbraucherpreise ITA.
    • USA: Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion um 14:30.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day
    17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
    11:00 DEU: ZEW-Index 9/15
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25
    11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
    14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 USA: Lagerbestände 7/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW). °

