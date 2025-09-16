WOCHENVORSCHAU
Termine bis 29. September 2025
- Schaeffler und Evonik im Fokus am 16. September.
- Wichtige Konjunkturdaten aus USA und Europa erwartet.
- Bundeskanzler Merz spricht beim Maschinenbau-Gipfel.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. September 2025
^
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day
17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik CHE: Givaudan, Q3-Pre-Close-Roundtable
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
11:00 DEU: ZEW-Index 9/15
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
15:15 USA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Lagerbestände 7/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).
DEU: 15. Deutscher Maschinenbau-Gipfel mit Bundeskanzler Merz + 0935 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz
+ 1300 Pressegespräch VDMA-Präsident Bertram Kawlath
+ 1510 Impuls Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit Unicredit-Chef Orcel (9.00) und Commerzbank-Chefin Orlpp (10.30)
DEU: Fielmann, Capital Markets Day
USA: Meta-Hausmesse Connect
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio
09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-Finanzvorstand von Moltke
22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen
KOR: Hyundai Motor, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
11:00 USA: Bauproduktion 7/25
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
16:00 USA: Frühindikator 8/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»
DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib
15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)
17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando
DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui Buchungsupdate
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen
10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart
11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag
12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
13:00 USA: Hypothekenanträge
16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)
DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)
LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025 Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)
10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
14:30 USA: Private Einkommen 8/25
14:30 USA: Konsumausgaben 8/25
14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)
16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 GBR: Geldmenge M4
10:30 GBR: Hypothekenzusagen
10:30 GBR: Konsumentenkredit
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
--------------------------------------------------------------------------------------- °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi