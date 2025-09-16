    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Polens Präsident Nawrocki zu Antrittsbesuch in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Nawrocki trifft Steinmeier und Merz in Berlin.
    • Reparationsforderungen für WWII-Schäden werden angesprochen.
    • Deutsche Regierung sieht Reparationsfrage als geklärt.

    BERLIN (dpa-AFX) - Polens neuer Präsident Karol Nawrocki kommt am Dienstag zum Antrittsbesuch nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird seinen rechtskonservativen Kollegen mit militärischen Ehren vor dem Schloss Bellevue begrüßen und anschließend ein Gespräch mit ihm führen. Später trifft sich Nawrocki mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Meinungsaustausch.

    Nawrocki will Reparationsfrage ansprechen

    Eines der Gesprächsthemen wird voraussichtlich die polnische Forderung nach Reparationen für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden durch Hitler-Deutschland sein. Ein Sprecher Naworockis hat angekündigt, der Präsident werde dieses Thema "mit Sicherheit ansprechen". Die rechtskonservative Partei PiS, der Nawrocki nahesteht, hatte in ihrer Regierungszeit zu dieser Frage eine Parlamentskommission eingesetzt. Diese bezifferte vor drei Jahren die Reparationshöhe auf 1,3 Billionen Euro.

    Deutschland lehnt solche Reparationsforderungen ab. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Reparationsfrage rechtlich abschließend geklärt. Auch Steinmeier hat diese Position immer wieder bekräftigt.

    Beziehungen zu Polen sind für Bundesregierung ein Eckpfeiler

    Vor dem Besuch betonte die Bundesregierung die Bedeutung enger Beziehungen zu dem Nachbarn im Osten. "Die deutsch-polnischen Beziehungen sind wirklich ein zentraler Eckpfeiler unserer gesamten Außenpolitik", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer./sk/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Polens Präsident Nawrocki zu Antrittsbesuch in Berlin Polens neuer Präsident Karol Nawrocki kommt am Dienstag zum Antrittsbesuch nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird seinen rechtskonservativen Kollegen mit militärischen Ehren vor dem Schloss Bellevue begrüßen und anschließend ein …