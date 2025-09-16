Mietpreisbremse soll wirksamer werden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will härtere Strafen für Vermieter durchsetzen, die gegen die Regeln der Mietpreisbremse verstoßen. "Wer die Mietpreisbremse ignoriert, dem müssen spürbare Konsequenzen drohen. Wer Wuchermieten verlangt, darf damit nicht durchkommen", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor dem heutigen Start einer Kommission zum Mietrecht.

"Die Expertenkommission zum Mietrecht wird bis Ende 2026 Vorschläge erarbeiten, wie wir Mietpreisbremse und Mietwuchertatbestand mehr Kraft verleihen können", kündigte Hubig an. Die Ministerin hofft auf "wirksame und überzeugende Vorschläge", die noch in dieser Wahlperiode umgesetzt werden sollen.