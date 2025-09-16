Übernahme eines Technologieunternehmens zur Stärkung der 2D-Druck-Kompetenz

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Ludwigsfelde, den 16. September 2025, 7:00 Uhr - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat beschlossen, 100 Prozent der Anteile an der IP Innovation Partners Technology GmbH ("Unternehmen") zu übernehmen. Dieses Unternehmen ist eine Ausgründung aus der IP Innovation Partners GmbH, einem langjährigen Dienstleister von Planethic.

Mit dieser Akquisition kann Planethic nicht nur seine Kosten optimieren, sondern sichert sich sämtliches geistiges Eigentum (IP) sowie das technologische Know-how für die Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen zur 2D-Produktion von Getränken und Lebensmitteln (u. a. Milch, Milchalternativen, Säfte, Suppen und Saucen).

Die IP Innovation Partners Technology GmbH wird eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Planethic Group AG und parallel zur Mililk Food Tech GmbH tätig sein. Der Kaufpreis beträgt 3,0 Millionen Euro und wird in Form von 200.000 Aktien der Planethic Group AG beglichen. Diese Aktien unterliegen keiner vertraglichen Sperrfrist, sollen jedoch von den bisherigen Eigentümern langfristig gehalten werden, um die strategische Entwicklung der Gesellschaft zu begleiten.

Durch den Erwerb werden Konstruktion, Patente, Produktion und Vertrieb der Maschinen in-house gebündelt und damit sowohl das bestehende Maschinen-Know-how abgesichert als auch zusätzliche Wertschöpfung aus dem Verkauf von Maschinen und der Einrichtung von Produktionslinien für zukünftige Lizenzpartner generiert.

Ziel der Akquisition ist es auch, alle IP-relevanten Themen, insbesondere die Patentierung der eingesetzten Technologien, in einer Gesellschaft zu bündeln und so die technologische Basis der Gruppe nachhaltig zu stärken.

Die Umfirmierung der Veganz Group AG in Planethic Group AG wurde am 8. September 2025 in das Handelsregister eingetragen.

