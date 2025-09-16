    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Leitindex tritt wohl auf der Stelle - Ehrfurcht vor Fed-Entscheid

    • Dax startet leicht höher bei 23.760 Punkten.
    • Fed-Tagung beginnt, Zinsentscheidung am Mittwoch.
    • Zinssenkung um 0,5% könnte möglich sein.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem vorsichtig optimistischen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,04 Prozent höher auf 23.760 Punkte. Der Leitindex dürfte also weiter in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht.

    Anleger blicken ehrfürchtig auf die Fed, die in Washington ihre Tagung beginnt und dann am Mittwochabend ihre nächste Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Für diese könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

    "Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", sagt der Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend sei aber nicht die September-Sitzung selbst, sondern die Signale für die Zeit danach. Auf Notenbankchef Jerome Powell laste enormer Druck, auch wegen eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump. Im Streit um die Entlassung der Fed-Vorständin Lisa Cook hat dieser in der Nacht auf Dienstag vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten./tih/zb





    dpa-AFX
