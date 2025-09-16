    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 101 Euro gesenkt. Die Marke Nivea kämpfe mit dem für die Aktie des Konsumgüterherstellers wichtigen Wachstum, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung der Aktie. Die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr erschienen ihm zudem zu optimistisch./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 94,53EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 07:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 101
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


