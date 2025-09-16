JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Die aktuelle Bewertung des Kosmetikkonzerns preise eine Wachstumsdynamik ein, die ihm derzeit unwahrscheinlich erscheine, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Nach einem Boom in China kehre die Branche zu einer Normalisierung des Wachstums zurück, und bei L'Oreal fielen die Marktanteilsgewinne nun kleiner aus./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 371
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
