    JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Die aktuelle Bewertung des Kosmetikkonzerns preise eine Wachstumsdynamik ein, die ihm derzeit unwahrscheinlich erscheine, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Nach einem Boom in China kehre die Branche zu einer Normalisierung des Wachstums zurück, und bei L'Oreal fielen die Marktanteilsgewinne nun kleiner aus./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 371
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



