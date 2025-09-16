Nikkei erobert historische 45.000 Punkte – Hoffnung auf USA-China-Deal

Der Nikkei 225 hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 45.000 Punkten überschritten. Am Dienstagmittag Ortszeit stieg der japanische Leitindex zeitweise bis auf rund 45.025 Punkte, fiel anschließend jedoch wieder knapp unter die 45.000-Punkte-Marke und notiert aktuell bei 44.801 Punkten (06:53 Uhr MESZ). Grund für die positive Stimmung sind vielversprechende Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die am Sonntag und Montag in Madrid stattfanden.

US-Präsident Donald Trump gab am Montag bekannt, dass die Verhandlungen in Spanien gute Fortschritte gemacht hätten. Die Märkte reagierten euphorisch auf diese Nachricht, die auf ein baldiges Ende des Handelsstreits hindeutete. Während der Handelsgespräche wurde jedoch auch ein separates, heiß diskutiertes Thema zur Sprache gebracht: der Verkauf von TikTok. US-Finanzminister Scott Bessent gab bekannt, dass bereits kommerzielle Bedingungen für den Verkauf des chinesischen Unternehmens an ein westliches Konsortium ausgehandelt wurden. Dieses Geschäft soll ein weiterer Meilenstein in den US-chinesischen Beziehungen werden.