    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt L'Oreal auf 'Underperform' und Ziel auf 340 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft L'Oreal von "Hold" auf "Underperform" ab.
    • Kursziel sinkt von 371 auf 340 Euro, Bewertung kritisch.
    • Wachstumsdynamik erscheint derzeit unwahrscheinlich.

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Die aktuelle Bewertung des Kosmetikkonzerns preise eine Wachstumsdynamik ein, die ihm derzeit unwahrscheinlich erscheine, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Nach einem Boom in China kehre die Branche zu einer Normalisierung des Wachstums zurück, und bei L'Oreal fielen die Marktanteilsgewinne nun kleiner aus./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Rating: Underperform
    Kursziel: 340 Euro



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
