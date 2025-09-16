RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 16.09.2025

Die Markttechnik lahmt auch am heutigen Dienstag: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich neutral, allerdings impulslos unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin noch negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik bleibt als neutral einzustufen. Das Mittlere Bollinger-Band (23.928) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (24.007) sowie der IKH-Wolke (23.845) nach wie vor als kurzfristiger „Deckel“. Auch heute muss sich zeigen, ob der DAX in die Wolke des IKH zurückkehren kann, um zumindest wieder als trendfolgend neutral zu gelten. Das Untere Bollinger-Band (23.345) sowie die charttechnische Unterstützung bei 23.381 sorgen für Halt nach unten. Allerdings weitet sich das Untere Bollinger-Band nun nach unten weiter aus. Der DAX befindet sich nach wie vor in einer übergeordneten Seitwärtstendenz. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich wie am Montag zwischen 23.884 und 23.547 Punkten beziffern.