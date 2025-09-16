Jefferies senkt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel runter auf 101 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 93,60 auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,79 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 126,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +8,22 %/+50,01 % bedeutet.