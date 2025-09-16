    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel runter auf 101 Euro

    • Jefferies stuft Beiersdorf von "Buy" auf "Hold" ab.
    • Kursziel sinkt von 125 auf 101 Euro, Wachstum schwach.
    • Nivea kämpft, Hoffnungen auf Innovationen zu optimistisch.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 101 Euro gesenkt. Die Marke Nivea kämpfe mit dem für die Aktie des Konsumgüterherstellers wichtigen Wachstum, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung der Aktie. Die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr erschienen ihm zudem zu optimistisch./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

