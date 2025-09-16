ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel runter auf 101 Euro
- Jefferies stuft Beiersdorf von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel sinkt von 125 auf 101 Euro, Wachstum schwach.
- Nivea kämpft, Hoffnungen auf Innovationen zu optimistisch.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 101 Euro gesenkt. Die Marke Nivea kämpfe mit dem für die Aktie des Konsumgüterherstellers wichtigen Wachstum, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung der Aktie. Die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr erschienen ihm zudem zu optimistisch./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 93,60 auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,79 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 126,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +8,22 %/+50,01 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 101 Euro
