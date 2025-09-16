CoreWeave-Aktie nach Nvidia-Auftrag mit Rückenwind

CoreWeave investiert bereits massiv in Hunderttausende von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs), die an Kunden vermietet werden. Das Unternehmen, das im März an die Börse ging, wird von Nvidia unterstützt. Nvidia ist mit etwa 7 Prozent an den Class-A-Aktien von CoreWeave beteiligt (Stand: 30. Juni).

Im Rahmen dieses Deals verpflichtet sich Nvidia, die bis April 2032 verbleibende, nicht verkaufte KI-Cloud-Kapazität zu kaufen. CoreWeave kündigte an, eine vollständige Kopie des Vertrags zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals zu veröffentlichen. "Dieser Vertrag spiegelt das Vertrauen und die entscheidende Rolle wider, die CoreWeave bei der Beschleunigung der KI-Innovation weltweit spielt", sagte ein Unternehmenssprecher.

"Ich scheue mich nicht, CEO Jensen Huang bei Nvidia direkt anzusprechen", sagte Mike Intrator, CEO von CoreWeave, in einem Interview im März. In seinem Börsenprospekt wies CoreWeave jedoch auch darauf hin, dass das Unternehmen stark von einer begrenzten Zahl von Lieferanten abhängig sei, da sämtliche KI-Chips (GPUs) seiner Infrastruktur bislang von Nvidia stammen. Auch große Cloud-Anbieter wie Amazon, Google, Microsoft und Oracle setzen auf Nvidias Chips, um der Nachfrage nach KI gerecht zu werden. Insbesondere Google und Microsoft haben CoreWeave bereits um zusätzliche Kapazitäten gebeten.

Im August berichtete CoreWeave von einem Umsatz von 1,21 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal, was einem Anstieg von 207 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch verzeichnete das Unternehmen im selben Zeitraum einen Nettoverlust von 290,5 Millionen US-Dollar. Trotz der Abhängigkeit von Nvidia-Chips konnte CoreWeave auch andere große Kunden gewinnen, darunter OpenAI. Mit diesem Unternehmen schloss CoreWeave Anfang des Jahres einen Vertrag über fünf Jahre im Wert von 11,9 Milliarden US-Dollar ab.

Dank des jüngsten Kursanstiegs haben sich die CoreWeave-Aktien seit dem Börsengang vervielfacht, sodass das Unternehmen nun mit mehr als 58 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Die CoreWeave-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von 7,6 Prozent bei 120,47 US-Dollar je Anteilsschein ab. Im nachbörslichen Handel musste die Aktie jedoch einen Teil der Gewinne wieder abgeben und notiert aktuell bei 120,42 US-Dollar (Stand: 08:34 Uhr MESZ).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



