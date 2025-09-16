BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 484 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer biete dank seiner Markenstärke, der robusten Preissetzungsmacht und dauerhafter Kapitalrenditen eine langfristig attraktive Anlagestory, schrieb Michael Filatov in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Trotz seiner bescheidenen Erwartungen an das Volumenwachstum glaube er, dass die Anleger attraktive langfristige Renditen mit der Aktie erzielen könnten. Die Konsensschätzungen für die Margen hätten Luft nach oben. Als wichtige kurzfristige Kurstreiber sieht der Experte die Ankündigung neuer Modelle sowie den Kapitalmarkttag im Oktober./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 410,4EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 484

Kursziel alt: 484

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

