PlasticsEurope Deutschland e.V. / Kunststofferzeugung im zweiten Quartal ...

Kunststofferzeugung im zweiten Quartal rückläufig - Verband warnt vor wachsendem Wettbewerbsdruck (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die Kunststofferzeugung in Deutschland ist im zweiten Quartal 2025 zurückgegangen. Nach Angaben von Plastics Europe Deutschland, dem Verband der Kunststofferzeuger, sank die Produktion von Kunststoffen in Primärformen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag 6,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Erzeugerpreise gaben um 0,6 Prozent nach, im Jahresvergleich um 2,4 Prozent. Der Branchenumsatz verringerte sich um 2,4 Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro.

Die Exporte von Kunststoffen in Primärformen gingen um 6,7 Prozent zurück, während die Importe auf 4,6 Milliarden Euro stiegen. Der Handelsüberschuss schrumpfte, blieb mit 2,1 Milliarden Euro jedoch positiv. Für die kommenden Monate erwartet der Verband keine Verbesserung der Lage. "Die Stagnation ist noch nicht überwunden", erklärt Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland. "Die strukturellen Defizite des Standorts Deutschlands haben sich über Jahre entwickelt. Die Bundesregierung hat begonnen, an den Ursachen wie hohen Energiepreisen und Bürokratiebelastung gegenzusteuern und es wird dauern, bis diese wirken. Allerdings müssen die Reformen noch wesentlich konsequenter umgesetzt werden. Die Kunststofferzeuger in Deutschland werden einen langen Atem brauchen."



K 2025 in Düsseldorf: Kunststoffbranche sucht Antworten auf Wettbewerbsdruck

Vor dem Hintergrund der schlechten Quartalszahlen richtet die Branche den Blick im Oktober nach Düsseldorf. Auf der K 2025, der wichtigsten internationalen Fachmesse der Kunststoffindustrie, stehen Kreislaufwirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. "Der Innovationsgeist der Unternehmen ist ungebrochen. Bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sehen wir, wie neue Impulse umgesetzt werden, sei es bei der Veränderung der Rohstoffbasis, der Reduktion des CO2-Fußabdrucks von Produkten oder bei der KI-unterstützten Rezepturentwicklung. Die K 2025 wird zeigen, wie die Branche im internationalen Vergleich dasteht und wie sie ihren Antrieb zurückgewinnen kann", so Bunte.

Livestream am 8. Oktober: Aktuelle Zahlen zu Produktion, Verarbeitung und Recycling in Europa



Plastics Europe stellt am 8. Oktober von 13 bis 14 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz den Branchenreport Plastics - the Fast Facts (https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-fast-facts-2024/) vor. Der jährlich erscheinende Bericht enthält die neuesten Zahlen zu Produktion, Verarbeitung und Recycling in Europa. Journalistinnen und Journalisten können sich digital zuschalten und im Anschluss Fragen stellen.

Um Registrierung wird gebeten: https://145576185.hs-sites-eu1.com/invitation-pla stics-the-fast-facts-press-conference-1?__hstc=164952352.e22f604dbe4d7e04e62a7cd 5a0e7bb1e.1738593475507.1757953146065.1757999708399.417&__hssc=164952352.1.17579 99708399&__hsfp=90222723



Pressekontakt:



Bettina Dempewolf

Leiterin Kommunikation

Telefon: +49 171 9713962

E-Mail: mailto:bettina.dempewolf@plasticseurope.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57333/6118384 OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V.





