SAP im Abwärtssog

Kurzfristig allerdings müssten sich Anleger auf weiter fallende Preise in der SAP-Aktie einstellen, mindestens auf 210,20 und darunter 198,00 Euro. Hierbei könnte eine überschießende Welle im Rahmen der 123-Konsolidierung kurzfristig sogar auf 190,98 Euro talwärts reichen, ehe Anleger wieder zugreifen und in dem Wertpapier eine technische Gegenbewegung zur Oberseite starten. Gelingt auf aktuellem Niveau ein sofortiger Turnaround, müsste SAP erst über 224,00 Euro zulegen, damit ein untergeordneter Abwärtstrend um 234,95 Euro einem Test unterzogen werden kann. Eine deutliche Aufhellung des Chartbildes kommt aber erst durch einen Sprung mindestens über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 (Tag) im Bereich von 240,00 Euro.

1. Long-Position ab 198,00 Euro eröffnen , Stopp unter 190,00 Euro platzieren. Kursziel 224,60 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ4G6A Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,62 - 2,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 187,9992 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 187,9992 Euro akt. Kurs Basiswert: 214,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,87 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2N45 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,90 - 2,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 243,0029 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 243,0029 Euro akt. Kurs Basiswert: 214,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.