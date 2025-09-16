Caterpillar bereitet nächsten Coup vor

Die technische Auswertung ergibt in der aktuellen Seitwärtsspanne seit Ende Juli ein steigendes Dreieck, welches sich zum einen durch die höheren Tiefs und zum anderen auf der Oberseite durch den Widerstand bei 441,15 US-Dollar definiert. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde, das bereits durch den erfolgten Kurseinstieg über das Vorgängerhoch aktivierte Kaufsignal, weiter in Richtung des nächstgrößeren Projektionsziels bei 507,56 US-Dollar fortsetzen und sich für ein längerfristiges Long-Engagement auf Sicht der nächsten Wochen und Monate anbieten. Gleich im Anschluss wird für dieses Szenario ein passender Turbo-Call-Optionsschein WKN DU1KCM vorgestellt. Erst ein Rückfall unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 413,72 US-Dollar würde Zweifel an der Nachhaltigkeit des Kaufsignals aufkommen lassen, aller Wahrscheinlichkeit würde sich eine längere Korrektur in Richtung 399,12 und darunter den 200-Tage-Durchschnitt bei 377,14 US-Dollar (steigend) einstellen.

1. Long-Position ab 442,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 416,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 507,56 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1KCM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,60 - 2,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 405,273 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 405,273 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 436,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 507,56 US-Dollar Hebel: 14,04 Kurschance: + 220 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ752W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,63 - 3,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 477,3654 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 477,3654 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 436,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

