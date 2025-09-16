JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 670 auf 500 Pence gesenkt. Harry Gowers drückte der Aktie in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, womit er seinen skeptischen Erwartungen für die am 25. November anstehenden Geschäftsjahreszahlen Ausdruck verlieh. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften, da ein zunehmendes Kapazitätenwachstum auf nachgebende Preistrends treffe, betonte der Experte. Dies gelte insbesondere für den gesättigten Markt für britische Urlaubsflüge. Gowers' Favorit im Billigfliegersegment ist Ryanair./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 22:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 22:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 5,40EUR auf Tradegate (16. September 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 6,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 6,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte