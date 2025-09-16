    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    1 Billion durch KI?

    "Kriegs-CEO-Modus": Elon Musk startet Teslas härtestes Kapitel

    Die Tesla-Aktie hat zum Wochenstart kräftig zugelegt. Grund ist nicht nur ein Aktienkauf von Elon Musk im Wert von über einer Milliarde US-Dollar, sondern auch ein bullisher Analystenkommentar.

    Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: Patrick Pleul/dpa

    Wedbush Securities bekräftigte am Montag seine Outperform-Bewertung und hob die mittelfristigen Chancen des Elektroautoherstellers hervor. "Tesla ist in einer Poleposition, um eine klare Führungsrolle auf dem Markt für autonome Fahrzeuge einzunehmen, da Robotaxis im nächsten Jahr in 30 bis 35 Städten in den USA eingeführt werden sollen", erklärte Analyst Dan Ives. Er betonte, dass dieses Kapitel das wichtigste in der Geschichte von Tesla sei. Wedbush spricht zudem von einem "Kriegs-CEO-Modus", in dem Elon Musk wieder stärker ins Tagesgeschäft eingreift.

    Ives sieht im Ausbau der Robotaxi-Plattform und den Fortschritten bei KI den größten Werttreiber. "Wir glauben, dass die KI-Zukunft bei Tesla allein in den nächsten Jahren einen Wert von 1 Billion US-Dollar hat", schrieb er in einer Kundenmitteilung. Das Kursziel setzt Wedbush auf 500 US-Dollar.

    Der positive Ton kommt in einer Phase, in der Tesla mit Gegenwind zu kämpfen hat: schwankende Nachfrage nach Elektroautos, verschärfter Wettbewerb aus China und die Debatte um Musks politische Nähe zu Präsident Donald Trump. Zuletzt war der Umsatz rückläufig, während die Aktie im Jahresverlauf unter Druck stand.

    Musk selbst signalisierte vergangene Woche Vertrauen: Laut einer SEC-Meldung erwarb er 2,57 Millionen Tesla-Aktien zu Preisen zwischen 372 und 396 US-Dollar – ein Investment von über 1 Milliarde US-Dollar. Seitdem kletterte die Aktie binnen weniger Tage um mehr als 18 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Januar.

    Die entscheidende Weichenstellung folgt jedoch erst im November: Dann stimmen die Aktionäre über ein neues Vergütungspaket für Musk ab, das ihn bei Erreichen ambitionierter Ziele zum weltweit ersten Dollar-Billionär machen könnte. Wedbush ist überzeugt: Entscheidend für die Bewertung bleibt nicht die Politik, sondern ob Tesla die Robotaxis erfolgreich auf die Straße bringt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 354,8EUR auf Tradegate (16. September 2025, 08:17 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
