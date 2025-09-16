Neuer Höchstwert beim Online-Banking

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund zwei Drittel (67 Prozent) der 16- bis 74-Jährigen in Deutschland haben im Jahr 2024 Online-Banking genutzt. Das ist ein neuer Höchstwert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren das 41,7 Millionen Menschen - zehn Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 49 Prozent.



Der Anteil von 67 Prozent bei der Nutzung von Online-Banking entsprach im Jahr 2024 dem Durchschnitt aller EU-Staaten. Am häufigsten wurde nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat Online-Banking in Dänemark (98 Prozent), den Niederlanden (96 Prozent) und Finnland (95 Prozent) genutzt. In Rumänien (28 Prozent), Bulgarien (31 Prozent) und Griechenland (54 Prozent) wurden Bankgeschäfte hingegen seltener digital abgewickelt. Am 9. Oktober 2025 tritt eine EU-weite Regelung in Kraft, die Banken und Sparkassen verpflichtet, vor einer Überweisung eine Empfängerüberprüfung durchzuführen.





Online-Banking wurde in Deutschland im Jahr 2024 am häufigsten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen (82 Prozent) genutzt. Mit zunehmendem Alter sank der Anteil der Nutzenden. So betrug er bei den 35- bis 44-Jährigen 79 Prozent, bei den 45- bis 54-Jährigen 72 Prozent und bei den 55- bis 64-Jährigen 59 Prozent. Von den 65- bis 74-Jährigen tätigten weniger als die Hälfte (44 Prozent) ihre Bankgeschäfte online. In der jüngsten Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen nutzten hierzulande knapp zwei Drittel (64 Prozent) den digitalen Zugang zum Bankkonto.



Über alle Altersgruppen hinweg ist die Nutzung von Online-Banking deutlich gestiegen - am stärksten mit rund 29 Prozentpunkten in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen von 35 Prozent im Jahr 2014 auf 64 Prozent im Jahr 2024. Danach folgten die älteren Altersgruppen: Unter den 45- bis 54-Jährigen sowie den 55- bis 64-Jährigen waren es im selben Zeitraum jeweils 22 Prozentpunkte mehr und bei den 65- bis 74-Jährigen 21 Prozentpunkte mehr als zehn Jahre zuvor. Am geringsten war der Anstieg mit 6 Prozentpunkten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen, die ohnehin am häufigsten Online-Banking nutzen.





