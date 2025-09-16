Neue Krisenanleitung für Taiwans Bürger

Während einer chinesischen Invasion könnten eigene und feindliche Streitkräfte äußerst schwer zu unterscheiden sein, warnte der Leiter der Agentur für die Mobilisierung aller Verteidigungskräfte, Shen Wei-chih in Taipeh. Die Angreifer könnten sich auch als taiwanische Truppen tarnen. Zivilisten sollten sich aus Sicherheitsgründen von allen militärischen Aktivitäten fernhalten.

TAIPEH (dpa-AFX) - Mit einem neu erschienenen Handbuch für Zivilschutz bereitet Taiwan seine Bevölkerung auf einen möglichen Angriff des großen Nachbarn China vor. In der Anleitung "Für den Krisenfall: Taiwans nationaler Leitfaden für öffentliche Sicherheit" warnen die Behörden der demokratischen Inselrepublik unter anderem vor Desinformation. So könnten "feindlich gesinnte ausländische Kräfte" - ob in Friedenszeiten oder im Kriegsfall - Falschbehauptungen, Fake-Videos oder manipulierte Aussagen verwenden, um die Gesellschaft zu spalten und die Landesverteidigung zu untergraben. Außerdem wird empfohlen, Notfallausrüstung vorzuhalten und zu lernen, wie man Verletzte behandelt.

Schon vorsorglich wird in der Neuauflage des Handbuchs festgehalten: Sollten Behauptungen zu einer angeblichen Kapitulation der Regierung oder einer militärischen Niederlage Taiwans kursieren, wären diese garantiert falsch.

Erstauflage erschien vor drei Jahren



Das online und in ausgewählten Supermärkten erhältliche Buch wurde in Taiwan erstmals 2022 veröffentlicht, inmitten verstärkter Besorgnis über eine mögliche chinesische Invasion und nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Es enthält neben Hinweisen für Zivilisten, wie sie auf Begegnungen mit feindlichen Soldaten reagieren können, auch Ratschläge, wie man mit Kindern über Gefahrenlagen sprechen kann.

Das demokratisch regierte Taiwan hat seit 1949 eine eigene Regierung. Chinas Regierung betrachtet die Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern jedoch als Teil der Volksrepublik und hat wiederholt damit gedroht, sie zu annektieren - im Fall der Fälle auch unter Einsatz des Militärs, sollte das Ziel nicht auf friedlichem Wege erreicht werden. Chinas Volksbefreiungsarmee übt beinahe täglich in der Gegend um Taiwan, das nur durch eine Meerenge vom chinesischen Festland getrennt ist./jon/DP/zb



