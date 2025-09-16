Startschuss: Trenching als bevorstehender Spatenstich für die Pilotmine

In Sonora, Mexiko, geht es nun endlich wieder los: Tocvan Ventures Corp. hat den Beginn der Explorationsarbeiten und einer großflächigen geophysikalischen Messung beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt bekanntgegeben. Mit dem Ende der saisonalen Regenzeit – einer Wetterbedingung, in der üblicherweise die meisten Explorationsprojekte in der Region ruhen – kann das Unternehmen die nächsten Schritte seiner Entwicklungsstrategie einleiten.



Besonders bedeutsam: Mit den in Kürze beginnenden Trenching-Arbeiten steht der symbolische Spatenstich für die Pilotminenanlage unmittelbar bevor. Denn anders als gewöhnliche Explorationsgrabungen liefern diese Gräben bereits Erzmaterial, das direkt für die geplante Haufenlaugung eingesetzt wird.

Feldarbeiten und Airborne-Survey

Aktuell laufen geologische Kartierungen und Gesteinsprobenahmen – und in Kürze auch erste geophysikalische Untersuchungen. Ein Meilenstein ist dabei die erstmalige Durchführung einer luftgestützten Magnetik-Messung über dem gesamten Gran Pilar Expansionsgebiet – solche Untersuchungen wurden hier bislang noch nie vorgenommen.

Diese Methode misst feine Unterschiede im Magnetfeld der Erde, die durch unterschiedliche Gesteinsarten und Strukturen im Untergrund verursacht werden. So lassen sich Brüche, Störungszonen oder großflächige Alterationszonen erkennen, die häufig direkt mit Gold- und Silbermineralisierung verbunden sind. Für Aktionäre besonders spannend: Die Magnetik-Daten können erstmals zeigen, wie sich die Mineralisierung unter der Erdoberfläche ausbreitet – möglicherweise deutet sich eine zusammenhängende, großräumige Lagerstätte an (oder auch mehrere Lagerstätten auf dem riesigen Grundstück).

Genau diese Anomalien wird Tocvan anschließend mit gezielten Bohrungen testen. Das bietet die Chance, nicht nur bestehende Zonen zu erweitern, sondern völlig neue, bislang verborgene Mineralisierungskörper zu entdecken. Mit anderen Worten: Die aktuellen Ergebnisse könnten die Grundlage für den Nachweis einer riesigen Lagerstätte schaffen – ein Szenario, das Anleger mit Spannung erwarten dürfen.



Vollbild / Die heute veröffentlichte Karte zeigt, wo das Trenching, die Bohrungen und die Pilotanlange geplant ist.

Bohrungen und Trenching im Anmarsch

Bereits in den kommenden Wochen sollen sowohl Bohrungen als auch Trenching-Arbeiten anlaufen. Besonders das Trenching ist dabei von zentraler Bedeutung: Denn obwohl es offiziell noch als Explorationsmaßnahme gilt, handelt es sich im Grunde bereits um die ersten Erzabbau-Arbeiten. Das dabei gewonnene Material wird für die Pilot-Haufenlaugung verwendet und bildet somit die Grundlage für den operativen Start der Pilotminenanlage.

Mit dem bevorstehenden Trenching steht damit der eigentliche Spatenstich für die Pilotproduktion unmittelbar bevor – während die Bohrungen parallel das Explorationspotenzial weiter ausbauen und zusätzliche Ressourcen definieren.

CEO Brodie Sutherland erklärte: "Wir sind begeistert, diese nächste Phase bei Gran Pilar einzuleiten, modernste geophysikalische Methoden einzusetzen und damit das volle Potenzial dieses vielversprechenden Distrikts freizulegen. Die luftgestützte Magnetik-Untersuchung, kombiniert mit unseren bevorstehenden Bohr- und Trenching-Arbeiten, stellt einen strategischen Ansatz dar, um unser Verständnis der Mineralisierung rasch voranzubringen und den Mehrwert für unsere Aktionäre näher zur Realisierung zu bringen – sowohl durch neue Entdeckungen als auch durch den Start der Pilotproduktion."

Pilotminenanlage rückt näher

Mit der Genehmigung für 45 neue Bohrstandorte und 67 Trenches (Schürfgräben) sowie der 10-jährigen Betriebserlaubnis für die geplante Pilotmine auf eigenem Grundbesitz sind die Voraussetzungen geschaffen. Das Pilotprojekt – eine 50.000-Tonnen-Haufenlaugungsanlage – soll den Übergang von der Exploration zur Produktion markieren. Die aus den Trenching-Arbeiten gewonnenen Erze werden direkt für die erste Haufenlaugung eingesetzt und liefern damit den Grundstein für die Inbetriebnahme der Anlage.

Bohrerfolge sprechen für sich

Gran Pilar hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit hochgradigen Bohrergebnissen überzeugt, wie etwa jüngst mit 83,5 m @ 1,3 g/t Gold (inkl. 9,7 m @ 10,3 g/t Gold) oder 64,9 m @ 1,2 g/t Gold (inkl. 3 m @ 21,6 g/t Gold + 209 g/t Silber). Metallurgische Tests zeigten beeindruckende Rückgewinnungsraten von bis zu 99% Gold und 97% Silber.

Fazit

Nach Monaten der Regenzeit kehrt wieder Leben auf Gran Pilar ein. Tocvan startet mit Hochdruck in die nächste Entwicklungsphase – eine Phase, die nicht nur zusätzliche Ressourcen nachweisen, sondern nun auch unmittelbar den entscheidenden Schritt in Richtung Produktion vorbereitet.

Der Countdown für die Pilotmine läuft – und mit dem in Kürze beginnenden Trenching, das erstmals Erz für die Haufenlaugung liefern wird, steht dieser Übergang nun unmittelbar bevor. Damit macht Tocvan den ersten operativen Schritt in Richtung Produzent.

Parallel dazu verspricht die Geophysik erstmals Aufschluss über das wahre Ausmaß der Lagerstätte(n) auf dem riesigen Gran Pilar Grundstück. Sollte sich eine großräumige, zusammenhängende Mineralisierung abzeichnen und durch die anstehenden Bohrungen bestätigt werden, stünde Tocvan vor dem möglichen Nachweis einer bedeutenden Entdeckung – mit entsprechendem Hebel auf den Unternehmenswert.

Für Investoren bedeutet dies eine einzigartige Kombination aus kurzfristigem Produktionspotenzial und langfristigem Explorationshebel – in einer Zeit, in der Gold und Silber auf Rekordniveau notieren und hochwertige Projekte zunehmend in den Fokus großer Produzenten rücken.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 63.431.521

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,82 CAD (15.09.2025)

Marktkapitalisierung: $52 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,504 EUR (15.09.2025)

Marktkapitalisierung: €32 Mio. EUR

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person („QP“) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vorhersieht. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „Schätzungen“, „Prognosen“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Geschäfts wider. Das Management hält diese Annahmen für angemessen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein erheblicher Teil dieses Berichts besteht aus Projektionen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den geplanten Beginn und die Durchführung von Bohr- und Trenching-Arbeiten, die Errichtung und Inbetriebnahme einer 50.000-Tonnen-Pilotminenanlage zur Haufenlaugung, die erwartete Produktion von Gold und Silber sowie metallurgische Rückgewinnungsraten, die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen nachzuweisen oder eine großräumige Lagerstätte zu entdecken, die Entwicklung des Gran Pilar Projekts hin zu einer kommerziellen Produktion, die Finanzierung und Umsetzung der Explorations- und Entwicklungsprogramme, die allgemeinen Marktbedingungen einschließlich der Preisentwicklung von Gold und Silber sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten, geologische Unsicherheiten und das Risiko, dass Explorationsergebnisse nicht reproduzierbar sind, Verzögerungen oder Nichterhalt von behördlichen Genehmigungen, operative Risiken während Explorations- und Pilotproduktionsphasen, Unsicherheiten hinsichtlich metallurgischer Ergebnisse und wirtschaftlicher Machbarkeit, Abweichungen zwischen prognostizierten und tatsächlichen Kosten, Schwankungen der Marktpreise für Edelmetalle, politische, rechtliche und regulatorische Risiken in Mexiko, Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalbedarf, die Abhängigkeit von Schlüsselfunktionen im Management und von lokalen Partnern sowie allgemeine makroökonomische und marktbezogene Faktoren. Es kann keine Gewissheit gegeben werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich abweichen. Daher sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Weder Rockstone noch der Autor übernehmen eine Verpflichtung, hierin enthaltene Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen aus Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.