    Ein strategisches Unternehmen für erneuerbare Energien, gegründet durch eine gemeinsame Investition des Palestine Investment Fund, der Arab Palestinian Investment Company und der Bank of Palestine Group

    Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) - Massader, der Energie-Investitionszweig
    des Palestine Investment Fund (PIF), die Arab Palestinian Investment Company
    (APIC) und die Bank of Palestine Group (BoP) schlossen sich zusammen und
    unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung von Taqa , einem
    Pionierunternehmen, das sich der Förderung erneuerbarer Energien in Palästina
    widmet.

    Die Vereinbarung wurde von Iyad Joudeh, Vorsitzender des PIF, Tarek Aggad,
    Vorsitzender der APIC, und Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine
    Group, unterzeichnet.

    Energieunabhängigkeit vorantreiben

    Taqa wird mittelgroße und große Anlagen für saubere Energie finanzieren und
    entwickeln, um den Anteil der erneuerbaren Energien an der inländischen
    Produktion zu erhöhen, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und die
    Stromimportrechnung deutlich zu senken. Es wird erwartet, dass sich diese
    Projekte direkt positiv auf die Volkswirtschaft auswirken, indem sie die Kosten
    senken, die Versorgungssicherheit verbessern und die finanzielle Belastung durch
    die externe Abhängigkeit verringern.

    Eine nationale strategische Partnerschaft

    Die Gründung von Taqa spiegelt die strategische Ausrichtung dreier führender
    palästinensischer Institutionen wider und unterstreicht die Bedeutung von
    Investitionen in lebenswichtige Sektoren wie den Energiesektor, der ein
    Eckpfeiler für den Aufbau einer unabhängigen und widerstandsfähigen Wirtschaft
    ist. Durch den Ausbau der Energieinfrastruktur wird Taqa die Industrie, die
    Landwirtschaft und den Handel unterstützen und gleichzeitig die Energie
    erschwinglicher und nachhaltiger machen.

    Das Engagement der Partner

    Iyad Joudeh, Vorsitzender des Palestine Investment Fund, erklärte:

    "Trotz der komplexen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen verfolgt
    der PIF weiterhin strategische Investitionen. Angesichts unserer nahezu
    vollständigen Abhängigkeit von Stromimporten und der daraus resultierenden hohen
    finanziellen und wirtschaftlichen Belastung bleibt Energie eine unserer obersten
    Prioritäten im Rahmen unserer neuen Investitionsstrategie. Erneuerbare Energien
    werden zu einer nationalen strategischen Entscheidung, die praktische Lösungen
    für die Herausforderungen der Energiesicherheit bietet".

    Tarek Aggad, Vorsitzender der APIC, sagte:

    "Trotz der außerordentlichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen
    in Palästina blicken wir entschlossen in die Zukunft. Investitionen in
    erneuerbare Energien sind nicht länger eine Option, sondern eine nationale
    Verpflichtung zum Aufbau einer unabhängigen und nachhaltigen Wirtschaft.
    Palästina verfügt über ein großes Potenzial im Bereich der Solarenergie, und
    durch diese Partnerschaft wollen wir unsere natürlichen Ressourcen in produktive
    Projekte umwandeln, die Mehrwert und Arbeitsplätze schaffen und zu einem echten
    Motor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung werden."

    Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine Group, zeigte sich stolz, einen
    Beitrag zur Gründung von Taqa leisten zu können, und betonte, dass diese
    Investition im Einklang mit dem festen Bekenntnis der Gruppe zu Nachhaltigkeit
    und ESG-Prinzipien (Environmental, Social and Governance) durch Investitionen in
    den Sektor der erneuerbaren Energien steht. Er fügte hinzu:

    "Diese Partnerschaft zwischen drei führenden palästinensischen Institutionen des
    Privatsektors mit umfassender Erfahrung in verschiedenen Bereichen der
    wirtschaftlichen Entwicklung bildet ein starkes nationales Bündnis, das Taqa
    eine solide Grundlage für die Einleitung strategischer Projekte bietet, die es
    der nationalen Wirtschaft ermöglichen, sich selbst zu versorgen und ihren
    Energieverbrauch sauberer zu gestalten."

    Die Gründung von Taqa unterstreicht die Bemühungen der drei Partner, nachhaltige
    Investitionen voranzutreiben, die den Bedürfnissen der palästinensischen
    Gesellschaft entsprechen, und trägt zu einer stärkeren, unabhängigeren
    Wirtschaft auf der Grundlage erneuerbarer Energien bei, die langfristige
    wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile mit sich bringt.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2772877/Taqa_Agreement.jpg

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/640722/5404964/APIC_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/taqa-ein
    -strategisches-unternehmen-fur-erneuerbare-energien-gegrundet-durch-eine-gemeins
    ame-investition-des-palestine-investment-fund-der-arab-palestinian-investment-co
    mpany-und-der-bank-of-palestine-group-302557128.html

    Pressekontakt:

    Fida Azar,
    fida@apic.com.jo,
    +970-(0)-569-400-449

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120611/6118343
    OTS: Arab Palestinian Investment Company (APIC)




