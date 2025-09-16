"Taqa"
Ein strategisches Unternehmen für erneuerbare Energien, gegründet durch eine gemeinsame Investition des Palestine Investment Fund, der Arab Palestinian Investment Company und der Bank of Palestine Group
Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) - Massader, der Energie-Investitionszweig
des Palestine Investment Fund (PIF), die Arab Palestinian Investment Company
(APIC) und die Bank of Palestine Group (BoP) schlossen sich zusammen und
unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung von Taqa , einem
Pionierunternehmen, das sich der Förderung erneuerbarer Energien in Palästina
widmet.
Die Vereinbarung wurde von Iyad Joudeh, Vorsitzender des PIF, Tarek Aggad,
Vorsitzender der APIC, und Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine
Group, unterzeichnet.
Energieunabhängigkeit vorantreiben
Taqa wird mittelgroße und große Anlagen für saubere Energie finanzieren und
entwickeln, um den Anteil der erneuerbaren Energien an der inländischen
Produktion zu erhöhen, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und die
Stromimportrechnung deutlich zu senken. Es wird erwartet, dass sich diese
Projekte direkt positiv auf die Volkswirtschaft auswirken, indem sie die Kosten
senken, die Versorgungssicherheit verbessern und die finanzielle Belastung durch
die externe Abhängigkeit verringern.
Eine nationale strategische Partnerschaft
Die Gründung von Taqa spiegelt die strategische Ausrichtung dreier führender
palästinensischer Institutionen wider und unterstreicht die Bedeutung von
Investitionen in lebenswichtige Sektoren wie den Energiesektor, der ein
Eckpfeiler für den Aufbau einer unabhängigen und widerstandsfähigen Wirtschaft
ist. Durch den Ausbau der Energieinfrastruktur wird Taqa die Industrie, die
Landwirtschaft und den Handel unterstützen und gleichzeitig die Energie
erschwinglicher und nachhaltiger machen.
Das Engagement der Partner
Iyad Joudeh, Vorsitzender des Palestine Investment Fund, erklärte:
"Trotz der komplexen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen verfolgt
der PIF weiterhin strategische Investitionen. Angesichts unserer nahezu
vollständigen Abhängigkeit von Stromimporten und der daraus resultierenden hohen
finanziellen und wirtschaftlichen Belastung bleibt Energie eine unserer obersten
Prioritäten im Rahmen unserer neuen Investitionsstrategie. Erneuerbare Energien
werden zu einer nationalen strategischen Entscheidung, die praktische Lösungen
für die Herausforderungen der Energiesicherheit bietet".
Tarek Aggad, Vorsitzender der APIC, sagte:
"Trotz der außerordentlichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen
in Palästina blicken wir entschlossen in die Zukunft. Investitionen in
erneuerbare Energien sind nicht länger eine Option, sondern eine nationale
Verpflichtung zum Aufbau einer unabhängigen und nachhaltigen Wirtschaft.
Palästina verfügt über ein großes Potenzial im Bereich der Solarenergie, und
durch diese Partnerschaft wollen wir unsere natürlichen Ressourcen in produktive
Projekte umwandeln, die Mehrwert und Arbeitsplätze schaffen und zu einem echten
Motor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung werden."
Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine Group, zeigte sich stolz, einen
Beitrag zur Gründung von Taqa leisten zu können, und betonte, dass diese
Investition im Einklang mit dem festen Bekenntnis der Gruppe zu Nachhaltigkeit
und ESG-Prinzipien (Environmental, Social and Governance) durch Investitionen in
den Sektor der erneuerbaren Energien steht. Er fügte hinzu:
"Diese Partnerschaft zwischen drei führenden palästinensischen Institutionen des
Privatsektors mit umfassender Erfahrung in verschiedenen Bereichen der
wirtschaftlichen Entwicklung bildet ein starkes nationales Bündnis, das Taqa
eine solide Grundlage für die Einleitung strategischer Projekte bietet, die es
der nationalen Wirtschaft ermöglichen, sich selbst zu versorgen und ihren
Energieverbrauch sauberer zu gestalten."
Die Gründung von Taqa unterstreicht die Bemühungen der drei Partner, nachhaltige
Investitionen voranzutreiben, die den Bedürfnissen der palästinensischen
Gesellschaft entsprechen, und trägt zu einer stärkeren, unabhängigeren
Wirtschaft auf der Grundlage erneuerbarer Energien bei, die langfristige
wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile mit sich bringt.
Pressekontakt:
Fida Azar,
fida@apic.com.jo,
+970-(0)-569-400-449
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120611/6118343
OTS: Arab Palestinian Investment Company (APIC)
