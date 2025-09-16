Ein strategisches Unternehmen für erneuerbare Energien, gegründet durch eine gemeinsame Investition des Palestine Investment Fund, der Arab Palestinian Investment Company und der Bank of Palestine Group

Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) - Massader, der Energie-Investitionszweig

des Palestine Investment Fund (PIF), die Arab Palestinian Investment Company

(APIC) und die Bank of Palestine Group (BoP) schlossen sich zusammen und

unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung von Taqa , einem

Pionierunternehmen, das sich der Förderung erneuerbarer Energien in Palästina

widmet.



Die Vereinbarung wurde von Iyad Joudeh, Vorsitzender des PIF, Tarek Aggad,

Vorsitzender der APIC, und Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine

Group, unterzeichnet.





Energieunabhängigkeit vorantreiben



Taqa wird mittelgroße und große Anlagen für saubere Energie finanzieren und

entwickeln, um den Anteil der erneuerbaren Energien an der inländischen

Produktion zu erhöhen, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und die

Stromimportrechnung deutlich zu senken. Es wird erwartet, dass sich diese

Projekte direkt positiv auf die Volkswirtschaft auswirken, indem sie die Kosten

senken, die Versorgungssicherheit verbessern und die finanzielle Belastung durch

die externe Abhängigkeit verringern.



Eine nationale strategische Partnerschaft



Die Gründung von Taqa spiegelt die strategische Ausrichtung dreier führender

palästinensischer Institutionen wider und unterstreicht die Bedeutung von

Investitionen in lebenswichtige Sektoren wie den Energiesektor, der ein

Eckpfeiler für den Aufbau einer unabhängigen und widerstandsfähigen Wirtschaft

ist. Durch den Ausbau der Energieinfrastruktur wird Taqa die Industrie, die

Landwirtschaft und den Handel unterstützen und gleichzeitig die Energie

erschwinglicher und nachhaltiger machen.



Das Engagement der Partner



Iyad Joudeh, Vorsitzender des Palestine Investment Fund, erklärte:



"Trotz der komplexen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen verfolgt

der PIF weiterhin strategische Investitionen. Angesichts unserer nahezu

vollständigen Abhängigkeit von Stromimporten und der daraus resultierenden hohen

finanziellen und wirtschaftlichen Belastung bleibt Energie eine unserer obersten

Prioritäten im Rahmen unserer neuen Investitionsstrategie. Erneuerbare Energien

werden zu einer nationalen strategischen Entscheidung, die praktische Lösungen

für die Herausforderungen der Energiesicherheit bietet".



Tarek Aggad, Vorsitzender der APIC, sagte:



"Trotz der außerordentlichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen

in Palästina blicken wir entschlossen in die Zukunft. Investitionen in

erneuerbare Energien sind nicht länger eine Option, sondern eine nationale

Verpflichtung zum Aufbau einer unabhängigen und nachhaltigen Wirtschaft.

Palästina verfügt über ein großes Potenzial im Bereich der Solarenergie, und

durch diese Partnerschaft wollen wir unsere natürlichen Ressourcen in produktive

Projekte umwandeln, die Mehrwert und Arbeitsplätze schaffen und zu einem echten

Motor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung werden."



Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine Group, zeigte sich stolz, einen

Beitrag zur Gründung von Taqa leisten zu können, und betonte, dass diese

Investition im Einklang mit dem festen Bekenntnis der Gruppe zu Nachhaltigkeit

und ESG-Prinzipien (Environmental, Social and Governance) durch Investitionen in

den Sektor der erneuerbaren Energien steht. Er fügte hinzu:



"Diese Partnerschaft zwischen drei führenden palästinensischen Institutionen des

Privatsektors mit umfassender Erfahrung in verschiedenen Bereichen der

wirtschaftlichen Entwicklung bildet ein starkes nationales Bündnis, das Taqa

eine solide Grundlage für die Einleitung strategischer Projekte bietet, die es

der nationalen Wirtschaft ermöglichen, sich selbst zu versorgen und ihren

Energieverbrauch sauberer zu gestalten."



Die Gründung von Taqa unterstreicht die Bemühungen der drei Partner, nachhaltige

Investitionen voranzutreiben, die den Bedürfnissen der palästinensischen

Gesellschaft entsprechen, und trägt zu einer stärkeren, unabhängigeren

Wirtschaft auf der Grundlage erneuerbarer Energien bei, die langfristige

wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile mit sich bringt.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2772877/Taqa_Agreement.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/640722/5404964/APIC_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/taqa-ein

-strategisches-unternehmen-fur-erneuerbare-energien-gegrundet-durch-eine-gemeins

ame-investition-des-palestine-investment-fund-der-arab-palestinian-investment-co

mpany-und-der-bank-of-palestine-group-302557128.html



Pressekontakt:



Fida Azar,

fida@apic.com.jo,

+970-(0)-569-400-449



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120611/6118343

OTS: Arab Palestinian Investment Company (APIC)







