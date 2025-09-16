    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMPH Health Care AktievorwärtsNachrichten zu MPH Health Care
    MPH Health Care: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt - NAV bei 47,91 €/Aktie

    Die MPH Health Care AG steht vor Herausforderungen: Während das Eigenkapital stabil bleibt, sinkt die Eigenkapitalquote leicht. Das IFRS-Periodenergebnis verzeichnete einen drastischen Rückgang, was durch Fair-Value-Verluste verursacht wurde. Positiv hervorzuheben ist die Verbesserung des operativen Cash-Flows. Die Insolvenz der CR Energy AG belastete den Aktienkurs, doch die M1 Kliniken AG glänzte mit einem Umsatzplus. Eine Dividende von 0,50 EUR je Aktie wurde dennoch ausgeschüttet.

    Foto: adobe.stock.com
    • Eigenkapital (NAV) der MPH Health Care AG beträgt 205,1 Mio. EUR, was 47,91 EUR je Aktie entspricht.
    • Eigenkapitalquote sinkt leicht von 95,5 % auf 93,7 %.
    • IFRS-Periodenergebnis fiel von 74,5 Mio. EUR (2024) auf -72,7 Mio. EUR (2025) aufgrund von Fair-Value-Verlusten.
    • Operativer Cash-Flow verbesserte sich auf 1.016 TEUR, Netto-Cash-Flow auf 261 TEUR.
    • CR Energy AG meldete Insolvenz an, was zu einem starken Kursrückgang der Aktie führte.
    • M1 Kliniken AG steigerte Umsatz um 9,4 % auf 183,5 Mio. EUR und EBIT-Marge auf 9,8 %. Dividende von 0,50 EUR je Aktie wurde ausgeschüttet.

    Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im Minus.


    MPH Health Care

    -0,27 %
    +8,02 %
    +1,07 %
    -3,08 %
    -25,79 %
    +40,67 %
    -28,33 %
    -10,62 %
    -38,60 %
    ISIN:DE000A289V03WKN:A289V0





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
