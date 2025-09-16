25 0 Kommentare MPH Health Care: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt - NAV bei 47,91 €/Aktie

Die MPH Health Care AG steht vor Herausforderungen: Während das Eigenkapital stabil bleibt, sinkt die Eigenkapitalquote leicht. Das IFRS-Periodenergebnis verzeichnete einen drastischen Rückgang, was durch Fair-Value-Verluste verursacht wurde. Positiv hervorzuheben ist die Verbesserung des operativen Cash-Flows. Die Insolvenz der CR Energy AG belastete den Aktienkurs, doch die M1 Kliniken AG glänzte mit einem Umsatzplus. Eine Dividende von 0,50 EUR je Aktie wurde dennoch ausgeschüttet.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

