MPH Health Care: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt - NAV bei 47,91 €/Aktie
Die MPH Health Care AG steht vor Herausforderungen: Während das Eigenkapital stabil bleibt, sinkt die Eigenkapitalquote leicht. Das IFRS-Periodenergebnis verzeichnete einen drastischen Rückgang, was durch Fair-Value-Verluste verursacht wurde. Positiv hervorzuheben ist die Verbesserung des operativen Cash-Flows. Die Insolvenz der CR Energy AG belastete den Aktienkurs, doch die M1 Kliniken AG glänzte mit einem Umsatzplus. Eine Dividende von 0,50 EUR je Aktie wurde dennoch ausgeschüttet.
- Eigenkapital (NAV) der MPH Health Care AG beträgt 205,1 Mio. EUR, was 47,91 EUR je Aktie entspricht.
- Eigenkapitalquote sinkt leicht von 95,5 % auf 93,7 %.
- IFRS-Periodenergebnis fiel von 74,5 Mio. EUR (2024) auf -72,7 Mio. EUR (2025) aufgrund von Fair-Value-Verlusten.
- Operativer Cash-Flow verbesserte sich auf 1.016 TEUR, Netto-Cash-Flow auf 261 TEUR.
- CR Energy AG meldete Insolvenz an, was zu einem starken Kursrückgang der Aktie führte.
- M1 Kliniken AG steigerte Umsatz um 9,4 % auf 183,5 Mio. EUR und EBIT-Marge auf 9,8 %. Dividende von 0,50 EUR je Aktie wurde ausgeschüttet.
Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im
Minus.
-0,27 %
+8,02 %
+1,07 %
-3,08 %
-25,79 %
+40,67 %
-28,33 %
-10,62 %
-38,60 %
