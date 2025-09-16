ANALYSE-FLASH
Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro
- Berenberg bewertet Ferrari mit "Buy" und 484 Euro.
- Markenstärke und Preissetzungsmacht als Vorteile.
- Neue Modelle und Kapitalmarkttag als Kurstreiber.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 484 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer biete dank seiner Markenstärke, der robusten Preissetzungsmacht und dauerhafter Kapitalrenditen eine langfristig attraktive Anlagestory, schrieb Michael Filatov in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Trotz seiner bescheidenen Erwartungen an das Volumenwachstum glaube er, dass die Anleger attraktive langfristige Renditen mit der Aktie erzielen könnten. Die Konsensschätzungen für die Margen hätten Luft nach oben. Als wichtige kurzfristige Kurstreiber sieht der Experte die Ankündigung neuer Modelle sowie den Kapitalmarkttag im Oktober./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 410 auf Tradegate (16. September 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 80,89 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 483,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 430,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 520,00EUR was eine Bandbreite von +3,44 %/+25,09 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 484 Euro
