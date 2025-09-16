Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 410 auf Tradegate (16. September 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 80,89 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 483,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 430,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 520,00EUR was eine Bandbreite von +3,44 %/+25,09 % bedeutet.