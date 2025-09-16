Rheinmetall auf Rekordkurs – aber Warburg warnt vor zweistelligem Pullback

Mit der Integration von NVL will Rheinmetall den Marinesektor als zusätzliches Standbein aufbauen . Die Transaktion war zwar erwartet worden, unterstreicht aber die Expansionsstrategie in Zeiten globaler Konflikte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie geht jedoch von einem Volumen zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro aus. NVL werfe laut ihren Informationen zweistellige Margen ab, die durch Synergien in den mittleren Zehnerbereich gesteigert werden könnten.

Rheinmetall ist nach der Übernahme des Marineschiffbauers NVL auf ein neues Rekordhoch von 1.950 Euro gestiegen und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort. Mit einem Plus von 2,8 Prozent war der Rüstungskonzern am Montag Spitzenreiter im DAX. Auch Hensoldt und Renk profitierten im MDAX mit Kursgewinnen von jeweils knapp 3 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf haben Rheinmetall und Hensoldt ihren Börsenwert verdreifacht, Renk fast vervierfacht.

Analysten bewerten den Deal unterschiedlich. Die DZ Bank nahm Rheinmetall zwar von ihrer Empfehlungsliste "Equity Long Ideas", hält mit einem fairen Wert von 1.985 Euro jedoch an einer Kaufempfehlung fest. "Mit dem Kauf ergänzt Rheinmetall das bisher nur partiell bestehende Spektrum moderner Systemkomponenten, Simulationslösungen und maritimer Schutzsysteme und weitet sein Portfolio strategisch auf den Marineschiffbau aus", erklärte Analyst Holger Schmidt.

JPMorgan sieht in der Übernahme trotz der Risiken im Marineschiffbau eine Stärkung der Marktposition und bestätigte die Einschätzung "Overweight" mit einem Kursziel von 2.250 Euro. Auch Jefferies bleibt bei "Buy" mit dem gleichen Ziel. Analystin Chloe Lemarie verwies erneut auf die attraktiven Margen und die strategische Bedeutung der Transaktion.

Warburg Research zeigte sich dagegen zurückhaltender und beließ die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel von 1.740 Euro. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von über 10 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Analyst Christian Cohrs verwies auf die Komplexität des Marineschiffbaus, der "nicht zur Kern-DNA von Rheinmetall" gehöre. Die Expansion in neue Segmente erhöhe das Risikoprofil und könne den strategischen Fokus verwässern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





