Coca-Cola mit Schuss? Alkoholsparte wird mit DIESEM Partner kräftig ausgebaut

Red Tree Beverages hat eine Partnerschaft mit dem Spirituosenriesen Sazerac geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Sazerac künftig die Produktion und den Vertrieb von Fresca Mixed, Fresca Hard und Minute Maid Spiked übernehmen. Diese Marken, die zuvor von Constellation Brands gehalten wurden, stärken Sazerac nun eine Schlüsselposition im US-amerikanischen Portfolio von Coca-Cola für alkoholische Fertiggetränke.

Minute Maid Spiked umfasst eine Vielzahl von Ready-to-Drink-Sorten wie Vodka Pink Lemonade, Fruit Punch, Lime Margarita und Strawberry Daiquiri, die sowohl auf Wodka- als auch auf Weinbasis erhältlich sind.