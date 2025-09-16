Kampf um den US-Getränkemarkt
Coca-Cola mit Schuss? Alkoholsparte wird mit DIESEM Partner kräftig ausgebaut
Coca-Cola hat kürzlich eine bedeutende Veränderung bei seiner Tochtergesellschaft Red Tree Beverages vorgenommen, die für das Alkoholgetränkgeschäft des Unternehmens in den USA zuständig ist.
- Coca-Cola verändert Red Tree Beverages für Alkoholmarkt.
- Partnerschaft mit Sazerac für Fresca und Minute Maid.
- Wachstum für Red Tree Beverages bis 2026 prognostiziert.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Red Tree Beverages hat eine Partnerschaft mit dem Spirituosenriesen Sazerac geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Sazerac künftig die Produktion und den Vertrieb von Fresca Mixed, Fresca Hard und Minute Maid Spiked übernehmen. Diese Marken, die zuvor von Constellation Brands gehalten wurden, stärken Sazerac nun eine Schlüsselposition im US-amerikanischen Portfolio von Coca-Cola für alkoholische Fertiggetränke.
Minute Maid Spiked umfasst eine Vielzahl von Ready-to-Drink-Sorten wie Vodka Pink Lemonade, Fruit Punch, Lime Margarita und Strawberry Daiquiri, die sowohl auf Wodka- als auch auf Weinbasis erhältlich sind.
Red Tree Beverages hat zudem eine Lizenzvereinbarung mit Molson Coors für das Topo Chico Hard Seltzer abgeschlossen. Analysten prognostizieren laut SeekingAlpha, dass Red Tree Beverages aufgrund des wachsenden Marktes für alkoholische Fertiggetränke im Jahr 2026 ein starkes Wachstum verzeichnen könnte.
Coca-Cola-Aktien haben seit Jahresbeginn um die 7 Prozent eingebüßt:
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 56,27EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.