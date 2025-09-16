    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    Kampf um den US-Getränkemarkt

    725 Aufrufe 725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coca-Cola mit Schuss? Alkoholsparte wird mit DIESEM Partner kräftig ausgebaut

    Coca-Cola hat kürzlich eine bedeutende Veränderung bei seiner Tochtergesellschaft Red Tree Beverages vorgenommen, die für das Alkoholgetränkgeschäft des Unternehmens in den USA zuständig ist.

    Für Sie zusammengefasst
    • Coca-Cola verändert Red Tree Beverages für Alkoholmarkt.
    • Partnerschaft mit Sazerac für Fresca und Minute Maid.
    • Wachstum für Red Tree Beverages bis 2026 prognostiziert.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Kampf um den US-Getränkemarkt - Coca-Cola mit Schuss? Alkoholsparte wird mit DIESEM Partner kräftig ausgebaut
    Foto: Uli Deck/dpa

    Red Tree Beverages hat eine Partnerschaft mit dem Spirituosenriesen Sazerac geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Sazerac künftig die Produktion und den Vertrieb von Fresca Mixed, Fresca Hard und Minute Maid Spiked übernehmen. Diese Marken, die zuvor von Constellation Brands gehalten wurden, stärken Sazerac nun eine Schlüsselposition im US-amerikanischen Portfolio von Coca-Cola für alkoholische Fertiggetränke.

    Minute Maid Spiked umfasst eine Vielzahl von Ready-to-Drink-Sorten wie Vodka Pink Lemonade, Fruit Punch, Lime Margarita und Strawberry Daiquiri, die sowohl auf Wodka- als auch auf Weinbasis erhältlich sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!
    Long
    62,15€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,07€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Red Tree Beverages hat zudem eine Lizenzvereinbarung mit Molson Coors für das Topo Chico Hard Seltzer abgeschlossen. Analysten prognostizieren laut SeekingAlpha, dass Red Tree Beverages aufgrund des wachsenden Marktes für alkoholische Fertiggetränke im Jahr 2026 ein starkes Wachstum verzeichnen könnte.

    Coca-Cola-Aktien haben seit Jahresbeginn um die 7 Prozent eingebüßt:

    Coca-Cola

    -1,19 %
    -2,22 %
    -5,06 %
    -7,01 %
    -7,75 %
    +9,76 %
    +29,57 %
    +73,92 %
    +92,51 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 56,27EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kampf um den US-Getränkemarkt Coca-Cola mit Schuss? Alkoholsparte wird mit DIESEM Partner kräftig ausgebaut Coca-Cola hat kürzlich eine bedeutende Veränderung bei seiner Tochtergesellschaft Red Tree Beverages vorgenommen, die für das Alkoholgetränkgeschäft des Unternehmens in den USA zuständig ist.