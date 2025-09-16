    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    6,8 Milliarden US-Dollar

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden-Investition angekündigt: Das hat Google in Großbritannien vor

    Google kündigt vor Trumps Staatsbesuch Investitionen von 6,8 Milliarden US-Dollar an. Das Geld soll in das Tochterunternehmen DeepMind und in KI-Forschungsbereiche, die in Großbritannien stehen, fließen.

    Für Sie zusammengefasst
    6,8 Milliarden US-Dollar - Milliarden-Investition angekündigt: Das hat Google in Großbritannien vor
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    Die Alphabet-Tochter Google gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen im Vorfeld des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump, bei dem zahlreiche Geschäftsabschlüsse und Partnerschaften erwartet werden (Trump will Wirtschaftsabkommen im Gesamtwert von über 10 Milliarden US-Dollar ankündigen), fünf Milliarden Pfund (6,8 Milliarden US-Dollar) in den nächsten zwei Jahren in Großbritannien investieren werde.

    Es soll dabei in das Tochterunternehmen DeepMind, das einen Geschäftssitz in London hat, sowie in KI-Forschung in den Bereichen Wissenschaft und Gesundheitsforschung, investiert werden. Wie Google mitteilte, sollen die Investitionen in Großbritannien jährlich 8.250 Arbeitsplätze schaffen. Das US-Technologieunternehmen kündigte außerdem die Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in der Nähe von London an, das dazu beitragen soll, die wachsende Nachfrage nach seinen KI-gestützten Diensten wie Google Cloud, Search, Maps und Workspace zu decken. In der Erklärung teilte Google zudem mit, dass es sich auf eine Vereinbarung mit Shell geeinigt habe. Diese würde zur Netzstabilität und Energiewende in Großbritannien beitragen. Bezüglich der Vereinbarung mit Shell geht Google davon aus Google, dass die in Großbritannien stationierten Betriebe im Jahr 2026 voraussichtlich zu 95 Prozent oder fast zu 95 Prozent mit CO2-freier Energie betrieben werden. 

    Alphabet

    +0,26 %
    +7,91 %
    +22,71 %
    +41,69 %
    +50,93 %
    +110,09 %
    +230,23 %
    +630,38 %
    +10.312,62 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    Die britische Finanzministerin Rachel Reeves teilte mit, dass die Investition "ein starkes Vertrauensvotum für die britische Wirtschaft und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA" sei. Google veröffentlichte die Erklärung im Vorfeld von Trumps Staatsbesuchs nach Großbritannien, in dem die US-Unternehmen OpenAI und Nvidia Corp. Milliardeninvestitionen in britische Rechenzentren zusagen wollen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 214,4EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    6,8 Milliarden US-Dollar Milliarden-Investition angekündigt: Das hat Google in Großbritannien vor Google kündigt vor Trumps Staatsbesuch Investitionen von 6,8 Milliarden US-Dollar an. Das Geld soll in das Tochterunternehmen DeepMind und in KI-Forschungsbereiche, die in Großbritannien stehen, fließen.