Milliarden-Investition angekündigt: Das hat Google in Großbritannien vor

Die Alphabet-Tochter Google gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen im Vorfeld des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump, bei dem zahlreiche Geschäftsabschlüsse und Partnerschaften erwartet werden (Trump will Wirtschaftsabkommen im Gesamtwert von über 10 Milliarden US-Dollar ankündigen), fünf Milliarden Pfund (6,8 Milliarden US-Dollar) in den nächsten zwei Jahren in Großbritannien investieren werde.

Es soll dabei in das Tochterunternehmen DeepMind, das einen Geschäftssitz in London hat, sowie in KI-Forschung in den Bereichen Wissenschaft und Gesundheitsforschung, investiert werden. Wie Google mitteilte, sollen die Investitionen in Großbritannien jährlich 8.250 Arbeitsplätze schaffen. Das US-Technologieunternehmen kündigte außerdem die Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in der Nähe von London an, das dazu beitragen soll, die wachsende Nachfrage nach seinen KI-gestützten Diensten wie Google Cloud, Search, Maps und Workspace zu decken. In der Erklärung teilte Google zudem mit, dass es sich auf eine Vereinbarung mit Shell geeinigt habe. Diese würde zur Netzstabilität und Energiewende in Großbritannien beitragen. Bezüglich der Vereinbarung mit Shell geht Google davon aus Google, dass die in Großbritannien stationierten Betriebe im Jahr 2026 voraussichtlich zu 95 Prozent oder fast zu 95 Prozent mit CO2-freier Energie betrieben werden.

Die britische Finanzministerin Rachel Reeves teilte mit, dass die Investition "ein starkes Vertrauensvotum für die britische Wirtschaft und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA" sei. Google veröffentlichte die Erklärung im Vorfeld von Trumps Staatsbesuchs nach Großbritannien, in dem die US-Unternehmen OpenAI und Nvidia Corp. Milliardeninvestitionen in britische Rechenzentren zusagen wollen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 214,4EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.

