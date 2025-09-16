AKTIE IM FOKUS
Atoss Software ziehen vorbörslich an nach Metzler-Empfehlung
- Atoss-Aktien steigen vorbörslich um 3,8 Prozent.
- Kaufempfehlung von Metzler nach starkem Kursrutsch.
- Langfristige Nachfrage durch Arbeitskosten und Regulierung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Atoss Software steuern am Dienstag auf einen klaren Erholungsversuch zu. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs zuletzt um 3,8 Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, nachdem die Privatbank Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.
Diese brachte Analyst Oliver Frey mit dem Kursrutsch um ein Drittel in Verbindung, den die Aktien seit Juli hinter sich haben. Zuletzt waren sie erstmals seit Anfang 2024 wieder unter die 100-Euro-Marke abgesackt. Im Juli waren sie in der Spitze noch nahe an die 150-Euro-Marke gestiegen.
Frey schrieb, die Kurskorrektur der Aktie bringe für Anleger eine attraktive Chance mit sich. Mit Atoss setzten sie auf ein Unternehmen, das ein starkes Finanzprofil mit einer führenden Position im strukturell wachsenden Personalmanagement-Markt verbinde.
Steigende Arbeitskosten, strengere Regularien und ein anhaltender Mangel an Arbeitskräften sorgten für langfristige Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens. Für die deutschsprachigen Länder werde ein jährliches Marktwachstum von etwa neun bis zehn Prozent erwartet./tih/stk
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 103,8 auf Tradegate (16. September 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -2,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,30 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +24,05 %/+49,81 % bedeutet.
Bewertung nach wie vor sportlich mit KGV von über 40, Gewinn dürfte dieses Jahr fallen und durch Ki weitere Unsicherheit ob Atoss zu den Gewinnern oder Verlierer gehören wird, aktuell auf Unterstützung im Chart
Quelle
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/muenchner-workforce-spezialist-mit-neuen-umsatz-und-ergebnisrekorden-im-geschaeftsjahr-2024/dd4b7356-136e-4a32-a53c-ee45cbb073ae
Zitate hieraus:
Die ATOSS Software SE kann nach vorläufigen Zahlen erneut über ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf Mio. EUR 170,6 (Vj. Mio. EUR 151,2). Das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional um 22 Prozent auf Mio. EUR 63,4 (Vj. Mio. EUR 51,8) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 37 Prozent (Vj. 34 Prozent). Der Vorstand geht auch für das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus von einer Fortsetzung seiner Erfolgsstory aus.
Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von 75 Prozent bezogen auf das Ergebnis pro Aktie vorsieht, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 2,13 je Aktie (Vj. EUR 1,69 je Aktie) vorschlagen.
Meine Würdigung:
Ich wäre deppert, hier NICHT dauerinvestiert zu sein!
Bringt Mehrwert, nach Inflation und Steuern.....so sollte es sein...lasst eurer bereits vorhandenes Papiergeld HART FÜR EUCH arbeiten....auch in dieser Aktie......oder arbeitet weiter HART mit eurem Körper (auch Hirn) fremdbestimmt für andere... :laugh:
Unser Club hat 19 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von genau 65 Jahren. Gestaffelt von 30 - 89 Jahre. Im Rentneralter kommt vielen die von Atoss vorgelegte Dynamik langfristig nicht geheuer vor. Daher die Absicht, nach dem möglichen 19. Rekordjahr die Position auf 15 - 20% des Vermögens zu reduzieren - steuerfrei!