    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Atoss Software ziehen vorbörslich an nach Metzler-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Atoss-Aktien steigen vorbörslich um 3,8 Prozent.
    • Kaufempfehlung von Metzler nach starkem Kursrutsch.
    • Langfristige Nachfrage durch Arbeitskosten und Regulierung.
    AKTIE IM FOKUS - Atoss Software ziehen vorbörslich an nach Metzler-Empfehlung
    Foto: ATOSS Software AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Atoss Software steuern am Dienstag auf einen klaren Erholungsversuch zu. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs zuletzt um 3,8 Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, nachdem die Privatbank Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.

    Diese brachte Analyst Oliver Frey mit dem Kursrutsch um ein Drittel in Verbindung, den die Aktien seit Juli hinter sich haben. Zuletzt waren sie erstmals seit Anfang 2024 wieder unter die 100-Euro-Marke abgesackt. Im Juli waren sie in der Spitze noch nahe an die 150-Euro-Marke gestiegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ATOSS Software!
    Short
    104,70€
    Basispreis
    0,14
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    93,64€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Frey schrieb, die Kurskorrektur der Aktie bringe für Anleger eine attraktive Chance mit sich. Mit Atoss setzten sie auf ein Unternehmen, das ein starkes Finanzprofil mit einer führenden Position im strukturell wachsenden Personalmanagement-Markt verbinde.

    Steigende Arbeitskosten, strengere Regularien und ein anhaltender Mangel an Arbeitskräften sorgten für langfristige Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens. Für die deutschsprachigen Länder werde ein jährliches Marktwachstum von etwa neun bis zehn Prozent erwartet./tih/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ATOSS Software

    +5,33 %
    -2,06 %
    -6,30 %
    -26,04 %
    -16,36 %
    +56,51 %
    +49,92 %
    +753,76 %
    +1.064,44 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 103,8 auf Tradegate (16. September 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -2,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +24,05 %/+49,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Atoss Software ziehen vorbörslich an nach Metzler-Empfehlung Die Aktien von Atoss Software steuern am Dienstag auf einen klaren Erholungsversuch zu. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs zuletzt um 3,8 Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, nachdem die Privatbank Metzler …