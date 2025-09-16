Atoss Software ziehen vorbörslich an nach Metzler-Empfehlung

Diese brachte Analyst Oliver Frey mit dem Kursrutsch um ein Drittel in Verbindung, den die Aktien seit Juli hinter sich haben. Zuletzt waren sie erstmals seit Anfang 2024 wieder unter die 100-Euro-Marke abgesackt. Im Juli waren sie in der Spitze noch nahe an die 150-Euro-Marke gestiegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Atoss Software steuern am Dienstag auf einen klaren Erholungsversuch zu. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs zuletzt um 3,8 Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, nachdem die Privatbank Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.

Frey schrieb, die Kurskorrektur der Aktie bringe für Anleger eine attraktive Chance mit sich. Mit Atoss setzten sie auf ein Unternehmen, das ein starkes Finanzprofil mit einer führenden Position im strukturell wachsenden Personalmanagement-Markt verbinde.

Steigende Arbeitskosten, strengere Regularien und ein anhaltender Mangel an Arbeitskräften sorgten für langfristige Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens. Für die deutschsprachigen Länder werde ein jährliches Marktwachstum von etwa neun bis zehn Prozent erwartet./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 103,8 auf Tradegate (16. September 2025, 08:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -2,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,30 %. Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd.. ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +24,05 %/+49,81 % bedeutet.



