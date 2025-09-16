    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro baut Gewinne etwas aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs steigt auf 1,1786 US-Dollar am Dienstag.
    • Fed-Sitzung sorgt für verhaltene Marktaktivität heute.
    • Trump kämpft gegen Fed, Ernennung von Miran bestätigt.
    Devisen - Euro baut Gewinne etwas aus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstagmorgen weiter zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1786 US-Dollar. Dies war etwas mehr als im späten Handel am Montag. "Im Vorfeld der morgigen Fed-Sitzung sollte die Marktaktivität recht verhalten bleiben", schreibt die Dekabank in ihrem Ausblick auf die Finanzmärkte.

    Im Fokus am Devisenmarkt steht die am Dienstag beginnende und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endende US-Notenbanksitzung. Dafür könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich. In Europa steht heute Vormittag vor allem das ZEW-Konjunkturbarometer im Blick.

    Der Machtkampf zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-Notenbank Federal Reserve geht unterdessen in die nächste Runde. Das von US-Präsident Trump angerufene Berufungsgericht blockiert die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook, derweil der Senat die Ernennung von Stephen Miran, einem Trump Vertrauten, als Gouverneur der Fed bestätigte. Die Fed-Sitzung könnte damit nach Expertenmeinung äußerst kontrovers verlaufen./stk/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro baut Gewinne etwas aus Der Kurs des Euro hat am Dienstagmorgen weiter zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1786 US-Dollar. Dies war etwas mehr als im späten Handel am Montag. "Im Vorfeld der morgigen Fed-Sitzung sollte die Marktaktivität recht …