Chance von 130,29 Prozent p.a.!

Siemens Energy bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Energieerzeugung, -übertragung, -verteilung sowie Dekarbonisierung an. Das Unternehmen profitiert dadurch von der globalen Energiewende. Allerdings sind die Herausforderungen bei der Windkrafttochter Gamesa noch nicht vollständig gelöst. Aktuell entstehen hohe Kosten, die Siemens Energy voraussichtlich auch im Jahr 2026 belasten werden. Neben den Schwierigkeiten mit Gamesa ergeben sich für Siemens Energy zahlreiche positive Aufgaben. Im deutschen Heimmarkt sprach sich die Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche für die Fortsetzung der Energiewende aus. Gleichzeitig fordert sie eine Senkung der Kosten. Erneuerbare Energien sollen weiterhin gefördert werden, allerdings steht die bisherige feste Einspeisevergütung für Neuanlagen vor der Abschaffung. Die Marktteilnehmer reagierten auf diese Entwicklungen mit einem leichten Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie.

Die Probleme bei der Tochter Gamesa führten am 26. Oktober 2023 zum Allzeittief der Aktie von Siemens Energy (ENR) bei 6,40 Euro. Bis dato hat das Papier auf dieser Basis einen Zugewinn von rund 1.392 Prozent auf 95,74 Euro zu verzeichnen. Die aktuelle Seitwärtsrange ist im historischen Rückblick der Aufwärtssequenz die dritte seit dem Allzeittief. Am 31. Juli 2025 ist das Papier von der Widerstandszone auf dem Niveau des Allzeithochs bei 104,85 Euro nach unten abgewichen und bis zur Unterstützung bei 82,96 Euro gelaufen. Aktuell hat sich der Aktienkurs wieder bis zur Marke von 95,74 Euro absetzen können. Die Konsensschätzung beim Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2026/27 liegt zurzeit bei 3,92 Euro pro Aktie. Dies entspricht einem Zugewinn auf Basis 2024/25 von 144 Prozent. Einerseits werden die Rückstellungen bei Gamesa immer geringer, andererseits nimmt jedoch der Konkurrenzkampf an den Märkten zu. Kann der Bilanzgewinn pro Aktie derart gesteigert werden, liegt das erwartete KGV 2026/27 bei 23,75. Dieser Zugewinn scheint eingepreist, wobei das KGV trotzdem für einen Industriebetrieb sehr hoch ist. Summa summarum könnte dadurch eine Fortsetzung der Aufwärtssequenz gebremst werden. Gibt es seitens der Marktteilnehmer in Zukunft Zweifel an diesem Gewinnzuwachs, ist ein erneuter Kursrückgang auf 82,66 Euro denkbar.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Siemens Energy AG (FA7AHF), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.11.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 70,00 Euro auf der Unterseite und 140,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 15. September 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,07 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 130,29 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 74,00 Euro fällt oder über den Widerstand bei 134,00 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Siemens Energy AG (Stand: 15.09.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FA7AHF Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,87 / 8,07 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 70,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG obere KO-Schwelle: 140,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 95,74 Euro Laufzeit: 21.11.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 130,29 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.