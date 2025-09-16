JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften, da ein zunehmendes Kapazitätenwachstum auf nachgebende Preistrends treffe, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für den gesättigten Markt für britische Urlaubsflüge. Gowers' Favorit im Billigfliegersegment ist indes Ryanair. Er verwies auf das geringere Volumenwachstum der Iren, das diversifizierte Streckennetz, die vergleichsweise niedrigen Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr und den Spielraum für positive Überraschungen. Dagegen stufte der Experte Easyjet ab und drückte dessen Aktie zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, womit er seinen skeptischen Erwartungen für die anstehenden Geschäftsjahreszahlen Ausdruck verlieh./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (16. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
