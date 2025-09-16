    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    BERNSTEIN RESEARCH stuft APPLE INC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen seiner Beobachtungsaufnahme des US-IT-Hardwaresektors sieht Mark Newman den iPhone-Hersteller neben Dell, Seagate und Sandisk als Gewinner der KI-Revolution. Zwar hielten die kurzfristigen Sorgen über eine KI-Blase an. Doch längerfristig habe die Branche hier deutliches Potenzial. Bei Apple seien sowohl die Chancen als auch die Risiken am größten, was die Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI angehe./gl/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:01 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 200,6EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Mark Newman
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 290
    Kursziel alt: 290
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


