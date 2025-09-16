    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abwartendes Geschäft - technologielastige Börsen legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen abwartend vor US-Zinsentscheidung.
    • Zinssenkung wahrscheinlich, Unsicherheit bleibt hoch.
    • Südkorea und Taiwan mit starken Kursgewinnen.
    Aktien Asien - Abwartendes Geschäft - technologielastige Börsen legen zu
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienbörsen haben sich am Dienstag erneut abwartend präsentiert. Damit setzte sich die vorsichtige Entwicklung vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch fort.

    Eine kleine Zinssenkung gilt zwar als äußerst wahrscheinlich, doch die gespannte Beziehung zwischen US-Präsident Trump und Teilen der US-Währungshüter bringt derzeit eine gewisse Unsicherheit. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg verwiesen in diesem Zusammenhang auf den "Streit um die Entlassung der Fed-Gouverneurin Cook", nachdem ein Gericht in zweiter Instanz betätigt hatte, dass diese unwirksam sei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Samsung Electronics Co Ltd St GDR!
    Short
    1.486,23€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.208,51€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 7,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Aller Voraussicht nach wird dieser Fall für eine finale Entscheidung wohl vor dem Surpreme Court landen", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. "Solange Lisa Cook bei Zinsentscheidungen stimmberechtigt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie den Kurs des amtierenden Präsidenten Jerome Powell stützen und mit ihm stimmen wird." Trump hatte Powell in der Vergangenheit wegen seiner abwartenden Haltung bei Zinssenkungen wiederholt scharf kritisiert.

    Unter den zumeist wenig veränderten Indizes ragte Südkorea mit über einem Prozent Aufschlag heraus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die starken Vorgaben der US-Technologiewerte. Dies habe Marktschwergewichte wie Samsung Electronics und Hynix beflügelt. In diesem Kontext fiel auch die Börse Taiwans mit stärkeren Gewinnen auf.

    Solide, aber unspektakulär ging es dagegen an den anderen Börsen zu. Der japanische Nikkei 225 gewann nach der Feiertagspause am Vortag 0,3 Prozent auf 44.902,27 Punkte, nachdem der Index im frühen Handel mit 45.055 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Der australische S&P/ASX 200 präsentierte sich mit 0,28 Prozent auf 8.877,70 Punkte ebenfalls moderat positiv.

    Etwas zurückhaltender gestaltete sich das Geschäft in China nach der Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen verlor zuletzt Prozent 0,35 Prozent auf 4.516,98 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte kaum verändert./mf/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 1.205 auf Tradegate (16. September 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 279,41 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Abwartendes Geschäft - technologielastige Börsen legen zu Asiens wichtigste Aktienbörsen haben sich am Dienstag erneut abwartend präsentiert. Damit setzte sich die vorsichtige Entwicklung vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch fort. Eine kleine Zinssenkung gilt zwar als äußerst wahrscheinlich, doch die …