Diabetesmanagement-Spezialist Dexcom mietet 2.000 Quadratmeter im Timber Peak - erster Vermietungserfolg für Mainz' erstes Holz-Hybrid-Hochhaus

Wien/Mainz (ots) - Noch vor der Fertigstellung hat das erste

Holz-Hybrid-Hochhaus in Mainz einen ersten Mieter: Dexcom, ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, mietet rund 2.000 Quadratmeter

Bürofläche für zehn Jahre (mit Verlängerungsoption) im ersten

Holz-Hybrid-Hochhaus in Rheinland-Pfalz. Das entspricht etwa 23 Prozent der

gesamten Mietfläche des 40 Meter hohen Gebäudes im Zollhafen Mainz. Der Einzug

ist im Frühjahr 2026 geplant.



"Die Strategie von Timber Peak geht aus unserer Sicht voll auf: Ein innovativer

Mieter für das aktuell innovativste Bürogebäude der Region", sagt Bernhard

Egert, Geschäftsführer UBM Development Deutschland.









Dexcom revolutioniert seit Jahren das Leben von Menschen mit Diabetes. Das

Unternehmen entwickelt Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung und zählt zu

den wichtigsten Innovationstreibern im Bereich Diabetesmanagement. Die Systeme

messen kontinuierlich den Blutzucker, ohne dass Patienten sich stechen müssen.

Für den neuen Standort am Rhein hat sich Dexcom bewusst für ein zukunftsfähiges

Gebäude mit klarer Haltung entschieden.



"Der Umzug in unsere neuen Büroflächen markiert einen bedeutenden Schritt in der

Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Die moderne Arbeitsumgebung bietet nicht

nur mehr Raum für Zusammenarbeit und Innovation, sondern spiegelt auch unser

kontinuierliches Wachstum und unsere Zukunftsorientierung wider. Ich freue mich

darauf, gemeinsam mit unserem Team dieses neue Kapitel zu gestalten", sagt

Alexander Fröhlich, Geschäftsführer Dexcom Deutschland.



Holzbau bindet 1.000 Tonnen CO2



Das Timber Peak entsteht als Holz-Hybrid-Konstruktion und gilt als

Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen in Rheinland-Pfalz. Seit dem Richtfest im

Mai befindet sich der Innenausbau in vollem Gange. Die Fassade ist geschlossen,

der Ausbau der Flächen läuft etagenweise. Der Bau schreitet planmäßig voran.

Rund 1.050 Kubikmeter

CO2. Das entspricht den jährlichen Emissionen eines Dorfes mit 125 Einwohnern.

Die Kombination aus Photovoltaik, Geothermie und adiabater Kühlung senkt den

Energiebedarf deutlich, eine klimaneutrale Energieversorgung des Gebäudes ist

zudem durch den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen möglich. Große

Fensterfronten bringen Tageslicht in die Büros, zwei begrünte Terrassen im

fünften und zwölften Obergeschoss schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualität für

die Mitarbeiter.



Insgesamt verteilen sich 8.750 Quadratmeter Mietfläche auf zwölf Stockwerke. Die

Flächen lassen sich ab etwa 300 Quadratmetern teilen - ideal für Unternehmen

verschiedener Größen. "Timber Peak bringt zusammen, was zukunftsfähige

Bürogebäude heute leisten müssen: nachhaltige Materialien, innovative Technik

und ein starkes Konzept für modernes Arbeiten", sagt Bernhard Egert,

Geschäftsführer UBM Development Deutschland.



Mehr Informationen unter: http://www.timber-peak.de/



Pressekontakt:



SCRIVO Communications

Kai Oppel



Lachnerstraße 33

D-80639 München

tel: +49 89 45 23 508 11

email: mailto:kai.oppel@scrivo.de

web: http://www.scrivo.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/6118355

OTS: UBM Development AG







Diabetesmanagement trifft auf nachhaltiges BauenDexcom revolutioniert seit Jahren das Leben von Menschen mit Diabetes. DasUnternehmen entwickelt Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung und zählt zuden wichtigsten Innovationstreibern im Bereich Diabetesmanagement. Die Systememessen kontinuierlich den Blutzucker, ohne dass Patienten sich stechen müssen.Für den neuen Standort am Rhein hat sich Dexcom bewusst für ein zukunftsfähigesGebäude mit klarer Haltung entschieden."Der Umzug in unsere neuen Büroflächen markiert einen bedeutenden Schritt in derWeiterentwicklung unseres Unternehmens. Die moderne Arbeitsumgebung bietet nichtnur mehr Raum für Zusammenarbeit und Innovation, sondern spiegelt auch unserkontinuierliches Wachstum und unsere Zukunftsorientierung wider. Ich freue michdarauf, gemeinsam mit unserem Team dieses neue Kapitel zu gestalten", sagtAlexander Fröhlich, Geschäftsführer Dexcom Deutschland.Holzbau bindet 1.000 Tonnen CO2Das Timber Peak entsteht als Holz-Hybrid-Konstruktion und gilt alsVorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen in Rheinland-Pfalz. Seit dem Richtfest imMai befindet sich der Innenausbau in vollem Gange. Die Fassade ist geschlossen,der Ausbau der Flächen läuft etagenweise. Der Bau schreitet planmäßig voran.Rund 1.050 Kubikmeter Holz sind bereits verbaut - sie binden etwa 1.000 TonnenCO2. Das entspricht den jährlichen Emissionen eines Dorfes mit 125 Einwohnern.Die Kombination aus Photovoltaik, Geothermie und adiabater Kühlung senkt denEnergiebedarf deutlich, eine klimaneutrale Energieversorgung des Gebäudes istzudem durch den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen möglich. GroßeFensterfronten bringen Tageslicht in die Büros, zwei begrünte Terrassen imfünften und zwölften Obergeschoss schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualität fürdie Mitarbeiter.Insgesamt verteilen sich 8.750 Quadratmeter Mietfläche auf zwölf Stockwerke. DieFlächen lassen sich ab etwa 300 Quadratmetern teilen - ideal für Unternehmenverschiedener Größen. "Timber Peak bringt zusammen, was zukunftsfähigeBürogebäude heute leisten müssen: nachhaltige Materialien, innovative Technikund ein starkes Konzept für modernes Arbeiten", sagt Bernhard Egert,Geschäftsführer UBM Development Deutschland.Mehr Informationen unter: http://www.timber-peak.de/Pressekontakt:SCRIVO CommunicationsKai OppelLachnerstraße 33D-80639 Münchentel: +49 89 45 23 508 11email: mailto:kai.oppel@scrivo.deweb: http://www.scrivo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/6118355OTS: UBM Development AG