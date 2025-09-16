    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Diabetesmanagement-Spezialist Dexcom mietet 2.000 Quadratmeter im Timber Peak - erster Vermietungserfolg für Mainz' erstes Holz-Hybrid-Hochhaus

    Wien/Mainz (ots) - Noch vor der Fertigstellung hat das erste
    Holz-Hybrid-Hochhaus in Mainz einen ersten Mieter: Dexcom, ein weltweit
    führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, mietet rund 2.000 Quadratmeter
    Bürofläche für zehn Jahre (mit Verlängerungsoption) im ersten
    Holz-Hybrid-Hochhaus in Rheinland-Pfalz. Das entspricht etwa 23 Prozent der
    gesamten Mietfläche des 40 Meter hohen Gebäudes im Zollhafen Mainz. Der Einzug
    ist im Frühjahr 2026 geplant.

    "Die Strategie von Timber Peak geht aus unserer Sicht voll auf: Ein innovativer
    Mieter für das aktuell innovativste Bürogebäude der Region", sagt Bernhard
    Egert, Geschäftsführer UBM Development Deutschland.

    Diabetesmanagement trifft auf nachhaltiges Bauen

    Dexcom revolutioniert seit Jahren das Leben von Menschen mit Diabetes. Das
    Unternehmen entwickelt Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung und zählt zu
    den wichtigsten Innovationstreibern im Bereich Diabetesmanagement. Die Systeme
    messen kontinuierlich den Blutzucker, ohne dass Patienten sich stechen müssen.
    Für den neuen Standort am Rhein hat sich Dexcom bewusst für ein zukunftsfähiges
    Gebäude mit klarer Haltung entschieden.

    "Der Umzug in unsere neuen Büroflächen markiert einen bedeutenden Schritt in der
    Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Die moderne Arbeitsumgebung bietet nicht
    nur mehr Raum für Zusammenarbeit und Innovation, sondern spiegelt auch unser
    kontinuierliches Wachstum und unsere Zukunftsorientierung wider. Ich freue mich
    darauf, gemeinsam mit unserem Team dieses neue Kapitel zu gestalten", sagt
    Alexander Fröhlich, Geschäftsführer Dexcom Deutschland.

    Holzbau bindet 1.000 Tonnen CO2

    Das Timber Peak entsteht als Holz-Hybrid-Konstruktion und gilt als
    Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen in Rheinland-Pfalz. Seit dem Richtfest im
    Mai befindet sich der Innenausbau in vollem Gange. Die Fassade ist geschlossen,
    der Ausbau der Flächen läuft etagenweise. Der Bau schreitet planmäßig voran.
    Rund 1.050 Kubikmeter Holz sind bereits verbaut - sie binden etwa 1.000 Tonnen
    CO2. Das entspricht den jährlichen Emissionen eines Dorfes mit 125 Einwohnern.
    Die Kombination aus Photovoltaik, Geothermie und adiabater Kühlung senkt den
    Energiebedarf deutlich, eine klimaneutrale Energieversorgung des Gebäudes ist
    zudem durch den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen möglich. Große
    Fensterfronten bringen Tageslicht in die Büros, zwei begrünte Terrassen im
    fünften und zwölften Obergeschoss schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualität für
    die Mitarbeiter.

    Insgesamt verteilen sich 8.750 Quadratmeter Mietfläche auf zwölf Stockwerke. Die
    Flächen lassen sich ab etwa 300 Quadratmetern teilen - ideal für Unternehmen
    verschiedener Größen. "Timber Peak bringt zusammen, was zukunftsfähige
    Bürogebäude heute leisten müssen: nachhaltige Materialien, innovative Technik
    und ein starkes Konzept für modernes Arbeiten", sagt Bernhard Egert,
    Geschäftsführer UBM Development Deutschland.

    Verfasst von news aktuell
