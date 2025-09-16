Diabetesmanagement-Spezialist Dexcom mietet 2.000 Quadratmeter im Timber Peak - erster Vermietungserfolg für Mainz' erstes Holz-Hybrid-Hochhaus
Wien/Mainz (ots) - Noch vor der Fertigstellung hat das erste
Holz-Hybrid-Hochhaus in Mainz einen ersten Mieter: Dexcom, ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, mietet rund 2.000 Quadratmeter
Bürofläche für zehn Jahre (mit Verlängerungsoption) im ersten
Holz-Hybrid-Hochhaus in Rheinland-Pfalz. Das entspricht etwa 23 Prozent der
gesamten Mietfläche des 40 Meter hohen Gebäudes im Zollhafen Mainz. Der Einzug
ist im Frühjahr 2026 geplant.
"Die Strategie von Timber Peak geht aus unserer Sicht voll auf: Ein innovativer
Mieter für das aktuell innovativste Bürogebäude der Region", sagt Bernhard
Egert, Geschäftsführer UBM Development Deutschland.
Diabetesmanagement trifft auf nachhaltiges Bauen
Dexcom revolutioniert seit Jahren das Leben von Menschen mit Diabetes. Das
Unternehmen entwickelt Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung und zählt zu
den wichtigsten Innovationstreibern im Bereich Diabetesmanagement. Die Systeme
messen kontinuierlich den Blutzucker, ohne dass Patienten sich stechen müssen.
Für den neuen Standort am Rhein hat sich Dexcom bewusst für ein zukunftsfähiges
Gebäude mit klarer Haltung entschieden.
"Der Umzug in unsere neuen Büroflächen markiert einen bedeutenden Schritt in der
Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Die moderne Arbeitsumgebung bietet nicht
nur mehr Raum für Zusammenarbeit und Innovation, sondern spiegelt auch unser
kontinuierliches Wachstum und unsere Zukunftsorientierung wider. Ich freue mich
darauf, gemeinsam mit unserem Team dieses neue Kapitel zu gestalten", sagt
Alexander Fröhlich, Geschäftsführer Dexcom Deutschland.
Holzbau bindet 1.000 Tonnen CO2
Das Timber Peak entsteht als Holz-Hybrid-Konstruktion und gilt als
Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen in Rheinland-Pfalz. Seit dem Richtfest im
Mai befindet sich der Innenausbau in vollem Gange. Die Fassade ist geschlossen,
der Ausbau der Flächen läuft etagenweise. Der Bau schreitet planmäßig voran.
Rund 1.050 Kubikmeter Holz sind bereits verbaut - sie binden etwa 1.000 Tonnen
CO2. Das entspricht den jährlichen Emissionen eines Dorfes mit 125 Einwohnern.
Die Kombination aus Photovoltaik, Geothermie und adiabater Kühlung senkt den
Energiebedarf deutlich, eine klimaneutrale Energieversorgung des Gebäudes ist
zudem durch den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen möglich. Große
Fensterfronten bringen Tageslicht in die Büros, zwei begrünte Terrassen im
fünften und zwölften Obergeschoss schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualität für
die Mitarbeiter.
Insgesamt verteilen sich 8.750 Quadratmeter Mietfläche auf zwölf Stockwerke. Die
Flächen lassen sich ab etwa 300 Quadratmetern teilen - ideal für Unternehmen
verschiedener Größen. "Timber Peak bringt zusammen, was zukunftsfähige
Bürogebäude heute leisten müssen: nachhaltige Materialien, innovative Technik
und ein starkes Konzept für modernes Arbeiten", sagt Bernhard Egert,
Geschäftsführer UBM Development Deutschland.
Mehr Informationen unter: http://www.timber-peak.de/
Mehr Informationen unter: http://www.timber-peak.de/
