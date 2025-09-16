Neun World's Best-Titel in zehn Jahren bestätigen die herausragende Stellung von Kavalan

TAIPEI, Sept. 16, 2025 /PRNewswire/ -- Die Kavalan Distillery, der Pionier unter den Whiskyherstellern Taiwans, feiert heute einen historischen Erfolg mit neun „World's Best"-Titeln, die sie in den letzten zehn Jahren bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt gewonnen hat – und festigt damit ihren Status als World Champion of Whisky .

Von den World Whiskies Awards (WWA) über die Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) bis hin zur International Whisky Competition (IWC) hat Kavalan mit seinen einzigartigen Single Malt Abfüllungen stets die weltweiten Ranglisten angeführt. Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement der Brennerei für Handwerkskunst, Innovation und ihr Bekenntnis zu ihrer Heimat Yilan.

Der Aufstieg von Kavalan begann im Jahr 2015, als sein mittlerweile legendärer Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt den begehrten Titel „World's Best Single Malt Whisky" der WWA gewann.

Die Juroren beschrieben diesen außergewöhnlichen Whisky wie folgt: „Unmittelbar und subtil reichhaltig im Geschmack. Ein winziges bisschen Weihrauch, ein Hauch von Gewürzen und Rauch."

Ein Jahr später wurde der Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength bei denselben Auszeichnungen als „World's Best Single Cask Single Malt Whisky" ausgezeichnet. Die Juroren beschrieben ihn folgendermaßen:

„In der Nase Noten von Rosinen und Kokosnuss, aber im Wesentlichen haben wir es hier mit einem Toffee zu tun, das eine Zigarre mit Zimtgeschmack raucht."

Seitdem hat Kavalan die japanische TWSC dominiert und rekordverdächtige sechs „Best of the Best Single Malt Whisky"-Trophäen gewonnen:

2020 – Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength

2021 – Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Strength

2023 – Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength

2024 – Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength

2025 – Kavalan LÁN & Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength

Kavalans beispiellose Erfolgsserie bei der TWSC fand ihren Höhepunkt, als Kavalan mit LÁN und Solist PX Sherry Single Cask Strength zwei „Best of the Best"-Titel für Single Malt gewann und damit Geschichte schrieb.