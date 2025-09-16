JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. In dem Gespräch sei es um die strategischen und finanziellen Fortschritte bei der anhaltenden Transformation des Krankenhaus- und Medizinkonzerns gegangen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei Kabi stünden neue Produkte sowie strukturelle Verbesserungen der Produktivität im Fokus. Wichtig bleibe zudem das organische Wachstum als Triebfeder für die Kapitalrenditen./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 46,80EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



