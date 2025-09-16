Erfolgsgeschichte: Autodoc setzt Erfolgskurs im ersten Halbjahr fort
AUTODOC beeindruckt mit starkem Wachstum und optimistischen Aussichten für 2025.
- AUTODOC verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 18,5 % auf 889,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 12,5 % auf 80,9 Mio. €, während die bereinigte EBITDA-Marge auf 9,1 % fiel.
- Die Absatzmärkte Frankreich sowie Spanien/Portugal zeigten überdurchschnittliches Wachstum mit Raten von 28,6 % bzw. 28,8 %.
- Der Free Cashflow betrug 71,3 Mio. €, was eine Dividendenausschüttung von 59,5 Mio. € im zweiten Quartal 2025 ermöglichte.
- Die Zahl der Bestellungen stieg von 8,3 Mio. auf 9,4 Mio., und die aktiven Kunden erhöhten sich auf 8,8 Mio.
- AUTODOC bleibt optimistisch für das Gesamtjahr 2025, sofern sich die wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen nicht verschlechtern.
