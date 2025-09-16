AUTODOC Drives Success: Soars in First Half of the Year!
In the first half of 2025, sales revenue surged by 18.5% to €889.6 million, driven by strategic expansions and a remarkable 144% rise in B2B sales, setting a new benchmark for growth.
Foto: adobe.stock.com
- Sales revenue increased by 18.5% to €889.6 million in the first half of 2025.
- Adjusted EBITDA rose by 12.5% to €80.9 million.
- Significant growth in sales markets in France and Spain/Portugal, with increases of 28.6% and 28.8% respectively.
- Launch of AUTODOC MARKETPLACE in France and expansion to several European countries.
- New warehouse in Belgium opened to enhance delivery speed and support B2B growth, contributing to a 144% increase in B2B sales revenue.
- Number of active customers increased to 8.8 million, with an average order value rising to €94.4.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte