    AUTODOC Drives Success: Soars in First Half of the Year!

    In the first half of 2025, sales revenue surged by 18.5% to €889.6 million, driven by strategic expansions and a remarkable 144% rise in B2B sales, setting a new benchmark for growth.

    Foto: adobe.stock.com
    • Sales revenue increased by 18.5% to €889.6 million in the first half of 2025.
    • Adjusted EBITDA rose by 12.5% to €80.9 million.
    • Significant growth in sales markets in France and Spain/Portugal, with increases of 28.6% and 28.8% respectively.
    • Launch of AUTODOC MARKETPLACE in France and expansion to several European countries.
    • New warehouse in Belgium opened to enhance delivery speed and support B2B growth, contributing to a 144% increase in B2B sales revenue.
    • Number of active customers increased to 8.8 million, with an average order value rising to €94.4.




    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
