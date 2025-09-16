5 0 Kommentare AUTODOC Drives Success: Soars in First Half of the Year!

In the first half of 2025, sales revenue surged by 18.5% to €889.6 million, driven by strategic expansions and a remarkable 144% rise in B2B sales, setting a new benchmark for growth.

