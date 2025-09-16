ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Danone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 84 Euro
- Jefferies stuft Danone von "Underperform" auf "Buy" hoch.
- Kursziel steigt von 62 auf 84 Euro, optimistische Prognose.
- Wachstumserwartungen verbessern sich bis 2026 deutlich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Nach der Abstufung vor einem Jahr wegen Sorgen über die Geschäfte in China und den USA erwarte er nun wieder ein nachhaltigeres Wachstum, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Lebensmittelkonzerns. Die Risiken für einen Abschwung hätten sich in Richtung zweites Halbjahr 2026 verschoben. Bis dahin könnten die Aktien sich besser schlagen als die der strauchelnden Konkurrenz./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 75,14 auf Tradegate (16. September 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,36 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 50,89 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -16,98 %/+12,48 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 84 Euro