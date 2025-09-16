Jefferies hebt Danone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 84 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 75,14 auf Tradegate (16. September 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,36 %.

Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 50,89 Mrd..

DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -16,98 %/+12,48 % bedeutet.