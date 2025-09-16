Neuer Player in US-Gold-Hotspot mit Rückenwind

Der kanadische Goldexplorer Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) kontrolliert mit seinem Skylight-Projekt in Nye County, Nevada ein Stück Land in einer der besten Goldregionen der Welt. Skylight ist ein low sulphidation epithermales System, das an der Oberfläche stark entwickelte Silica Caps zeigt - ein typisches Anzeichen für darunterliegende Gold-Silber-Mineralisierung. Strukturelle Anomalien deuten auf mögliche Feeder-Zonen in der Tiefe hin, die nun erstmals systematisch getestet werden. Geplant sind rund 3.000 Meter Bohrungen, die den wahren Wert des Projekts ans Licht bringen könnten. Für Investoren ist das der klassische Moment, an dem sich High-Risk/High-Reward-Chancen eröffnen.

Nevada - Heimat weltbekannter Goldminen

Die Lage ist ein entscheidender Vorteil. Nevada zählt seit Jahrzehnten zu den produktivsten Goldgebieten der Welt. Riesige Produzenten wie Barrick und Newmont fördern im Rahmen ihres Joint Ventures dort jährlich Millionen von Unzen und betreiben profitable Minen wie Goldstrike, Cortez oder Turquoise Ridge. Auch neue Projekte haben ihren Weg durch Genehmigungsverfahren in Richtung Produktion gefunden, etwa die Goldrush-Mine, die den nächsten großen Beitrag zur Goldproduktion in Nevada leisten wird.

In unmittelbarer Nähe von Rush Gold liegen aktuelle Erfolgstories: AngloGold Ashantis Silicon- und Merlin-Entdeckungen bei Beatty zählen zu den bedeutendsten neuen Funden in Nordamerika. Mit Ressourcen im zweistelligen Millionenunzen-Bereich gelten sie als Blaupause dafür, was in der Region möglich ist. Rush Golds Skylight-Projekt befindet sich in geologischer Nähe zu diesen Großprojekten - ein Hinweis darauf, dass auch hier das Potenzial für einen bedeutenden Fund vorhanden sein könnte.

Exploration mit großem Hebel

Das Skylight-Projekt wurde von Silver Range Resources in das Portfolio von Rush Gold eingebracht. Die Vereinbarung umfasst moderate Bar- und Aktienzahlungen sowie Explorationsverpflichtungen - ein Modell, das Kapital schont und es dem Unternehmen ermöglicht, die Mittel gezielt in die Bohrungen zu investieren. Wichtig ist: Die vielversprechendsten Strukturen sind bislang noch nie in der Tiefe getestet worden. Genau das macht die Situation so spannend: Sollte die anstehende Bohrkampagne auf wirtschaftlich attraktive Gold- oder Silbergehalte stoßen, könnte Rush Gold in kürzester Zeit vor einer kompletten Neubewertung stehen.