Die Produktneuheit QUATRA 100M 5G erweitert die Nextivity Enterprise DAS-Plattform und unterstützt öffentliche, private und IoT-Netzwerke

SWINDON, England, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Heute hat Nextivity, der Branchenführer für zellulare DAS-Abdeckungslösungen, CEL-FI QUATRA 100M auf dem britischen und EMEA-Markt eingeführt, weitere Märkte werden folgen. CEL-FI QUATRA 100M ist eine skalierbare, unternehmensgerechte, eigenständige („Standalone", SA) oder nicht eigenständige („Non-Standalone", NSA) 5G-Mobilfunkabdeckungslösung mit integrierter Unterstützung für IoT-Netzwerke. Das System zeichnet sich durch extrem hohe Geschwindigkeiten und geringe Latenzzeiten aus, erweitert die Reichweite von 5G und unterstützt private 5G-Netzwerke.

Die CEL-FI QUATRA 100M 5G SA- oder NSA-Lösung behebt Probleme mit dem 5G-Signal und bietet erweiterte Unterstützung für IoT-Netzwerke in Fabriken, Lagerhäusern, Krankenhäusern, Hotels und anderen großen Einrichtungen.

Als Teil der branchenführenden CEL-FI QUATRA-Familie nutzt das Modell 100M die proprietäre IntelliBoost-Technologie, um die Spitzenleistung mit einer komplett automatischen Konfiguration aller 5G-Parameter aufrechtzuerhalten. QUATRA 100M bietet eine Leistung, die mit teureren, herkömmlichen DAS konkurrieren kann. Die verlustfreie Signalverteilung im gesamten Versorgungsbereich ermöglicht flexible Designs, mit denen selbst komplexeste Umgebungen abgedeckt werden können.

QUATRA 100M unterstützt sowohl öffentliche als auch private 5G-Netzwerke und ist Teil des Nextivity-Portfolios, das es Kunden ermöglicht, mit DAS mehr zu erreichen. Neben der Unterstützung von IoT-Sensornetzwerken mit den patentierten SMART SERVER ANTENNAs von Nextivity ermöglichen zwei integrierte Ethernet-IoT-Ports die einfache Implementierung fortschrittlicher Betriebs-, Sicherheits- und Gebäudesteuerungsanwendungen. Zu den beliebtesten Anwendungen gehören Panikknöpfe, Schusserkennung, Umgebungsüberwachung und Anwesenheitserkennung. Diese Lösung ist ideal für die Fertigung, intelligente Gebäude, Lagerhäuser und den Vertrieb.

Die Lösung ist nun in der EMEA-Region verfügbar und unterstützt die Frequenzbänder 1, n1, 3, n3, 5, n5, 7, n7, 8, n8, 20, n20, 26, n26, 28, n28, 40, n40, n77 und n78.

„Wir freuen uns sehr, diese Weiterentwicklung unserer renommierten QUATRA DAS-Lösungen auf den Markt zu bringen. Dank der erstklassigen Leistung können wir Nutzern in Gebäuden ultraschnelle Geschwindigkeiten und geringe Latenzzeiten zu einem Bruchteil der Gesamtbetriebskosten („Total Cost of Ownership", TCO) herkömmlicher Lösungen bieten. Mit der Unterstützung von Private 5G und unserem „Do More with DAS"-Ökosystem können moderne Unternehmen nicht nur ihre Benutzererfahrung, sondern ihre gesamten Geschäftsabläufe grundlegend transformieren", erklärte Michiel Lotter, Geschäftsführer von Nextivity.

CEL-FI QUATRA 100M ist über autorisierte Nextivity-Vertriebspartner und Systemintegratoren in der EMEA-Region erhältlich. Die Markteinführung in Nordamerika ist für Ende 2025 geplant. Weitere Informationen finden Sie unter nextivityinc.com/quatra-100m.

